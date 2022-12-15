Fenerbahçe Beko, transfer için düğmeye bastı...

Fenerbahçe Beko'da üst üste yaşanan sakatlıkların ardından transfer için hazırlıklara başlandı. Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin, Tarık Biberovic, Dyshawn Pierre ve Johnathan Motley'in sakatlıkları ile rotasyon iyice daralmıştı. EuroLeague’de 13 hafta sonunda liderlik koltuğunu kimseye bırakmayan Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz sezonu Asvel'de tamamlayan Kostas Antetokounmpo'yu radarına aldı. Yunun pivotun durumunu yakından takip eden Sarı Lacivertliler, 25 yaşındaki oyuncunun Avrupa'ya dönmeye sıcak bakmasından da dolayı eli epey güçleniyor. Antetokounmpo'yu, Fenerbahçe Beko’nun yanı sıra Panathinaikos ve Maccabi Tel Aviv de yakın markaja almış durumda. Kostas Antetokounmpo, süperstar Giannis Antetokounmpo’nun kardeşi. Hatta Antetokounmpo ailesinden ilk NBA yüzüğünü kazanan kişi de Kostas Antetokounmpo. Oyuncu, NBA kariyerinde Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers formaları giymişti; sezon öncesinde Chicago Bulls'a dahil olmuştu. Bulls'ta bir türlü kendine rotasyonda yer bulamayan 25 yaşındaki pivot, Avrupa'ya geri dönmeye karar verdi. Kostas, geçtiğimiz sezon EuroLeague’de ASVEL formasıyla mücadele etti ve çıktığı 26 maçta 5.8 sayı ve 2.6 ribaund ortalamalarına imza atmıştı. Yunan pivotun Asvel ile Fransa Ligi’nde şampiyonluğu da bulunuyor.