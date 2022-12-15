EuroLeague'in 13. haftasında Olimpiakos deplasmanında dağılan Fenerbahçe Beko'ya sakatlardan iyi haber geldi. Kulübün resmi sitesinden yaptığı açıklamada Dyshawn Pierre ve Tarık Biberovic takımla birlikte son yapılan antrenmana katıldı. 14. hafta maçında Baskonia'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe Beko, bu iki oyuncuyu Yunan başantrenör Dimitris Itoudis'in şans vermesinde durumunda Baskonia karşısında sahada kullanabilecek. Nemanja Bjelica, Scottie Wilbekin ve Johnathan Motley'in son durumlarında herhangi bir değişiklik yok. Türk Telekom maçında sakatlanan Motley'in ay sonunda takıma dahil olması beklenirken, Galatasaray derbisinde sakatlanan Wilbekin'in yeni yılda formasına kavuşma bekleniyor.
Fenerbahçe Beko, 14. hafta öncesinde EuroLeague'de liderlik koltuğunda oturuyor. Baskonia ise ligin playoff potasında, puan cetvelinin ilk sekiz sırasında yer alıyor. İspanyol temsilcisi Baskonia, dün oynadığı maçta Anadolu Efes'i Sinan Erdem'de 78-83 mağlup etti.