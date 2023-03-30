Milli maçların tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig 27. Hafta karşılaşmasıyla kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan ve lig şampiyonluğunu koruyan Fenerbahçe, 2 Nisan'da ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
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30 Mart 2023 - 22:09
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların tribünü boş kalacak!
Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında ligin ilk yarısında olduğu şekilde deplasman taraftarlarının stada alınmayacağı açıklandı.
SPOR
30 Mart 2023 - 22:09