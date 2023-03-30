Fenerbahçe - Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların tribünü boş kalacak!













BEŞİKTAŞ TARAFTARI STADA ALINMAYACAK

Milli maçların tamamlanmasının ardından Spor Toto Süper Lig 27. Hafta karşılaşmasıyla kaldığı yerden devam ediyor. Lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada yer alan ve lig şampiyonluğunu koruyan Fenerbahçe, 2 Nisan'da ezeli rakibi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.Fenerbahçe, ezeli rakiplerinden birisi olan Beşiktaş'ı 2 Nisan Pazar günü kendi evinde ağırlayacak. Şükrü Saraçoğlu Stadı'na gidecek olan Beşiktaş ise, mücadeleyi taraftarı olmadan sürdürecek. İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu'nun verdiği bir kararda Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına siyah-beyazlı taraftarların girmesine izin verilmeyeceğini belirtildi. Fenerbahçe, İstanbul İl Spor Güvenliği Kurulu'nun Beşiktaş derbisiyle ilgili kararını paylaştı. Kurul tarafından alınan diğer kararlar şöyle: