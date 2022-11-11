Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi













Jesus genç isim için kararını verdi

Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon adeta fırtına gibi esen Fenerbahçe'de şampiyonluk havası yaşanmaya başladı.Teknik Direktör Jorge Jesus oynattığı oyunla büyük bir beğeni toplarken, aynı zamanda kadro planlaması için de sık sık ekibiyle birlikte çalışmalar yürütüyor.Fenerbahçe yönetimiyle Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde sık sık görüşmeler yapan Portekizli teknik adamın son isteği ortaya çıktı.Kasımpaşa'dan geçtiğimiz sezon bedelsiz bir şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan genç futbolcu Çağtay Kurukalıp düzenli olarak forma şansı bulamıyordu. Teknik Direktör Jorge Jesus, Ocak ayındaki ara transfer döneminde genç futbolcusunun düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe kiralık olarak gönderilmesinin gelişimi açısından daha iyi olacağını söyleyerek yönetime talimat verdi. Fenerbahçe yönetimi Çağtay Kurukalıp'ın menajeriyle bir görüşme gerçekleştirirken, oyuncusunun kiralık olarak transferi için kulüp bulmasını istedi.