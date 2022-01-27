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27 Ocak 2022 - 00:07

Fenerbahçe'de 4 futbolcu için Kovid molası!

Süper Lig takımlarında Fenerbahçe'de 4 oyuncunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığı bildirildi.

SPOR
27 Ocak 2022 - 00:07
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Fenerbahçe'de 4 futbolcu için Kovid molası!
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi sitesinde yapılan bir duyuruda Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını Antalya'da devam ettirecek olan takımda bugün yapılan rutin testlerde 4 oyuncunun PCR test sonucunun pozitif sonuç verdiği bildirildi.








FENERBAHÇE'DEN MESUT ÖZİL AÇIKLAMASI!

Kulüp tarafında yapılan bir diğer açıklama ise Tecrübeli oyuncu Mesut Özil'e de anestezi uygulanarak bel bölgesinde faset eklemine bir enjeksiyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, takım kaptanı Özil'in enjeksiyon tedavisinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirildiği ve şuan sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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