Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Gençlerbirliği ile bonservisinin kalan kısmı için görüşüldü













2.5 Milyon Euro artı Mauricio Lemos!

4 genç daha Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler için hareketli saatler yaşanıyor. Daha 17 yaşında PSG, Napoli, Ajax, Tottenham, Liverpool, Borussia Dortmund gibi dünya devlerini peşine takan Arda Güler için, Napoli geçtiğimiz günlerde özel olarak bir ekip görevlendirmişti. Dizindeki sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'nin Antalya kampında yer almayan oyuncunun transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe cephesi ise Arda Güler'in bonservisinin tamamının alınması için de yoğun çaba harcıyordu.Bonservisinin %20'sini elinde bulunduran Gençlerbirliği ile görüşmelerini uzun süredir sürdüren Fenerbahçe yönetimi mutlu sona ulaştı.Fenerbahçe ile yapılan uzun soluklu görüşmelerde, Başkent temsilcisi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro+futbolcu istedi. Bu talebi kabul eden sarı-lacivertliler, paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdi. Uruguaylı stoper gitmeyi kabul ederse 700 bin Euro'luk maaşının tamamını da sarı-lacivertliler ödeyecek.Fenerbahçe'nin Arda Güler'in ardından Gençlerbirliği'nden 4 genç oyuncuyu daha kadrosuna katacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.