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12 Aralık 2022 - 20:04

Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Gençlerbirliği ile bonservisinin kalan kısmı için görüşüldü

Fenerbahçe'de kadroya yapılacak takviyeler için çalışmalar devam ederken bir yandan da iç transferde hareketlilik yaşanıyor. Arda Güler'in bonservisinin kalan kısmı için Gençlerbirliği ile görüştü.

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12 Aralık 2022 - 20:04
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Fenerbahçe'de Arda Güler gelişmesi! Gençlerbirliği ile bonservisinin kalan kısmı için görüşüldü


Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki genç futbolcusu Arda Güler için hareketli saatler yaşanıyor. Daha 17 yaşında PSG, Napoli, Ajax, Tottenham, Liverpool, Borussia Dortmund gibi dünya devlerini peşine takan Arda Güler için, Napoli geçtiğimiz günlerde özel olarak bir ekip görevlendirmişti.

Dizindeki sakatlık nedeniyle Fenerbahçe'nin Antalya kampında yer almayan oyuncunun transferinde bu gelişmeler yaşanırken, Fenerbahçe cephesi ise Arda Güler'in bonservisinin tamamının alınması için de yoğun çaba harcıyordu.



Bonservisinin %20'sini elinde bulunduran Gençlerbirliği ile görüşmelerini uzun süredir sürdüren Fenerbahçe yönetimi mutlu sona ulaştı.

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2.5 Milyon Euro artı Mauricio Lemos!

Fenerbahçe ile yapılan uzun soluklu görüşmelerde, Başkent temsilcisi, Fenerbahçe'den 2.5 milyon Euro+futbolcu istedi. Bu talebi kabul eden sarı-lacivertliler, paranın yanında Mauricio Lemos'u önerdi.

Uruguaylı stoper gitmeyi kabul ederse 700 bin Euro'luk maaşının tamamını da sarı-lacivertliler ödeyecek.

4 genç daha Fenerbahçe'ye!

Fenerbahçe'nin Arda Güler'in ardından Gençlerbirliği'nden 4 genç oyuncuyu daha kadrosuna katacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen Can Bartu, Utku Karakaya, Yiğit Evin ve Mahmut Ceyhun'un transferi için anlaşmaya vardığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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