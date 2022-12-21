SPOR
21 Aralık 2022 - 11:04

Fenerbahçe'de Atilla Szalai için karar verildi! Jesus satılmasına izin vermeyecek

Transferde Avrupa kulüplerinin radarına takılan Fenerbahçe'nin Macar yıldızı Atilla Szalai için sürpriz bir karar verildi. Portekizli teknik adam oyuncusunun devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermediğini yönetime iletti.

SPOR
21 Aralık 2022 - 11:04
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Fenerbahçe'de Atilla Szalai için karar verildi! Jesus satılmasına izin vermeyecek


Fenerbahçe'de bir yandan transfer çalışmaları devam ederken bir yandan da takımdaki yıldız oyunculara teklifler yağıyor.

Bu sezon hem Spor Toto Süper Lig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden Sarı-Lacivertliler'de sezon içerisinde stoper mevkisindeki sayısal azlık göze çarpmıştı.



Bu doğrultuda ara transfer döneminde stoper transferine yönelen Fenerbahçe'de ise mevcut stoper Atilla Szalai için astronomik teklifler gelmeye devam ediyor.

szalai takımdan ayrılmayacak

Konuşulan rakamlar çok yüksekti

İngiliz ve İspanyol kulüplerinin 20 Milyon Euro üzeri teklif yaptığı konuşulan Atilla Szalai için ise Teknik Direktör Jorge Jesus kararını verdi.

Oyuncu için net tavır ortaya koyan Portekizli çalıştırıcının, devre arasında Atilla Szalai için gelecek olan tekliflere kapalı olduğu öğrenildi.

Vazgeçilmezi oldu!

Bu sezon Jorge Jesus tarafından 25 maçta tercih edilen Atilla Szalai, 2022 Dünya Kupası'nda Macaristan Milli Takımı ile dört maçta forma giydi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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