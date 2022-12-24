Fenerbahçe'de Batshuayi ve Joshua King Trabzonspor maçında ilk 11'de













Spor Toto Süper Lig'de Dünya Kupası için verilen aranın ardından heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Sarı lacivertli ekipte zorlu Trabzonspor deplasmanı öncesinde tüm hazırlıklar tamamlandı. Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un Trabzonspor'a karşı deplasmanda nasıl bir ilk 11'le sahaya çıkacağı şimdiden büyük bir merak konusu haline gelirken merakla beklenen karar alındı.Sarı lacivertli ekipte Trabzonspor karşısında forvet hattında Jesus'un Michy Batshuayi ve Joshua King ikilisine görev vereceği öğrenildi. Trabzonspor maçına galibiyet parolasıyla giden Fenerbahçe'nin mücadeleden 3 puanla ayrılarak lige morali bir şekilde devam ederek liderlik koltuğunu daha da sağlama almak istediği konuşuluyor.