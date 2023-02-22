Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Taraftarlar ikiye bölündü: Kimse o ismin çıkmasını beklemiyordu













SERDAR HABERLERİ YALANLADI

LUCAS MOURA EN ÖNEMLİ HEDEF

FLAŞ AYRILIK YAŞANACAK

YENİ TAKIMI DA SÜPER LİG’DEN

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Fenerbahçe, devre arasının bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.Bu sezon oynama şansı çok az olan Serdar Dursun'un, "Oynamazsam ayrılmak istiyorum" diyerek takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.Rusya'dan Khimki ve Polonya'dan Czestochowa'nın futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Konuyla ilgili Vole'ye konuşan tecrübeli golcü, "Serdar'la ilgilenen kulüpler var ama henüz resmi bir teklif yok, gelse de kulüpten ayrılmayacağız." Dedi.Sarı lacivertliler, Lucas Moura'yla imza atmak için Tottenham'la anlaşmaları hızlandırdı. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren futbolcu için Tottenham'a 2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Moura'ya sezon başı 2.5 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme teklif etti.Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'u kadrosuna katan Sarı Lacivertliler devre arasında flaş bir olay yaşıyor. Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski beklenen etkiyi yaratamadı. Sezon başından bu yana 20 maçta forma giyen, 1 gol atıp 2 asist yaptı.Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus tarafından kadroda göz ardı edilen Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin transferi için İstanbulspor’un teklif verdiği bildirildi. Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesi halinde İstanbul ekibinin devreye girerek onu sezon sonuna kadar kiralık olarak alacağı ortaya çıktı.