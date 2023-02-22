SPOR
22 Şubat 2023 - 18:19

Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Taraftarlar ikiye bölündü: Kimse o ismin çıkmasını beklemiyordu

Süper Lig'in geri kalanını hatasız geride bırakıp şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe, transfer için yoğun çalışıyor... Lucas Moura'yı gözüne kestiren Fenerbahçe'de şimşek çakıyor. oyuncu bulaşma Jesus tarafından kadroda istenmeyen Serdar Dursun, kadrodan ayrıldığına dair iddiaları yalanlarken, bir başka oyuncu ayrılacak. Tecrübeli futbolcunun yeni talibi yine Süper Lig'den geliyor. Daha fazla detaya haberimizden ulaşabilirsiniz...

SPOR
22 Şubat 2023 - 18:19
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe'de beklenmeyen ayrılık! Taraftarlar ikiye bölündü: Kimse o ismin çıkmasını beklemiyordu
TAKİP ETTAKİP ET


Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren isimlerden Fenerbahçe, devre arasının bitimine kısa bir süre kala çalışmalarını hızlandırdı.

serdar dursun



Bu sezon oynama şansı çok az olan Serdar Dursun'un, "Oynamazsam ayrılmak istiyorum" diyerek takımdan ayrılmak istediği iddia edildi.

SERDAR HABERLERİ YALANLADI

Rusya'dan Khimki ve Polonya'dan Czestochowa'nın futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Konuyla ilgili Vole'ye konuşan tecrübeli golcü, "Serdar'la ilgilenen kulüpler var ama henüz resmi bir teklif yok, gelse de kulüpten ayrılmayacağız." Dedi.

Lucas moura

LUCAS MOURA EN ÖNEMLİ HEDEF

Sarı lacivertliler, Lucas Moura'yla imza atmak için Tottenham'la anlaşmaları hızlandırdı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren futbolcu için Tottenham'a 2 milyon euro teklif eden Fenerbahçe, Moura'ya sezon başı 2.5 milyon euro maaşla 3 yıllık sözleşme teklif etti.

Ezgjan Alioski

FLAŞ AYRILIK YAŞANACAK

Samet Akaydın ve Jayden Oosterwolde'u kadrosuna katan Sarı Lacivertliler devre arasında flaş bir olay yaşıyor.

Fenerbahçe'ye büyük umutlarla transfer olan Makedon sol bek Ezgjan Alioski beklenen etkiyi yaratamadı.

Sezon başından bu yana 20 maçta forma giyen, 1 gol atıp 2 asist yaptı.

YENİ TAKIMI DA SÜPER LİG’DEN

Fotomaç'ın haberine göre; teknik direktör Jorge Jesus tarafından kadroda göz ardı edilen Kuzey Makedonyalı sol bek Ezgjan Alioski'nin transferi için İstanbulspor’un teklif verdiği bildirildi.

Fenerbahçe'de forma giyen 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini feshetmesi halinde İstanbul ekibinin devreye girerek onu sezon sonuna kadar kiralık olarak alacağı ortaya çıktı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ