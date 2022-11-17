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17 Kasım 2022 - 23:25

Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel takımdan ayrılabilir! Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak

Bu sezon Fenerbahçe'de sergilediği performansla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran genç yıldız Bright Osayi Samuel için sarı lacivertliler sürpriz bir teklif alabilir.

SPOR
17 Kasım 2022 - 23:25
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Fenerbahçe'de Bright Osayi Samuel takımdan ayrılabilir! Ara transfer döneminde İngiliz ekibi Fenerbahçe'nin kapısını çalacak


Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde Teknik Direktör Jorge Jesus önderliğinde bu sezon adeta fırtına gibi esen Fenerbahçe'de kuşkusuz en çok dikkat çeken isimlerden biri Bright Osayi Samuel olmuştu. 

24 yaşındaki genç futbolcu sergilediği başarılı performansın yanı sıra sağ bek, sol bek, sağ kanat ve sol kanatta forma giyebiliyor olmasıyla birlikte Teknik Direktör Jorge Jesus için adeta bir joker haline gelmişti.



Bright Osayi Samuel Fenerbahçe Leicester City transfer

İngiltere Championship ekiplerinden QPR'dan 2020-2021 sezonunda sarı lacivertli kulübe 500.000 Euro bonservis ücretiyle birlikte imza atan genç yıldız Bright Osayi Samuel, 83 karşılaşmada forma giyerken bu maçlarda 3 gol ve 6 asistlik bir katkıyla oynadı.

İngiliz ekibi transfer için çok istekli

Fenerbahçeli yıldız Bright Osayi Samuel için Ocak ayındaki ara transfer döneminde Leicester City'nin teklif yapma hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Başkan Ali Koç'un Osayi Samuel'in transferinde son kararı Teknik Direktör Jesus'a bıraktığı öğrenilirken, Leicester yetkililerinin Osayi için toplamda 10 Milyon Euro'luk bir teklifi gözden çıkardığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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