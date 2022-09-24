Fenerbahçe'de derbi hazırlıkları sürdü













Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 2 Ekim Pazar günü Beşiktaş deplasmanında boy gösterecek olan Fenerbahçe, sabah antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışması ile başlatılan idman, sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Dayanıklılık koşularının ardından üst sahaya geçen futbolcular, burada yaptıkları pas ve şut çalışmalarıyla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam edecek.