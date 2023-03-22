Fenerbahçe’de derbi öncesi gözler Serdar Dursun’a çevrildi













Derbide sahne Serdar Dursun’un!

Spor Toto Süper Lig’e verilen Milli ara sonrasında lige derbi maçıyla birlikte yeniden start verilecek.Kadiköy’de Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sakat oyuncular bir hayli moralleri bozuyor.Fenerbahçe’de Milli ara öncesinde sakatlıklar konusunda kapsamlı bir açıklama yapılırken Enner Valencia, Joshua King ve Michy Batshuayi’nin derbide forma giyemeyeceği açıklanmıştı.Joao Pedro’nun da sakatlığını geçtiğimiz haftalarda atlatmasına rağmen, formunu halen istenen seviyeye getirememesi nedeniyle sarı lacivertlilerde gözler Serdar Dursun’a çevrildi. Fenerbahçe’de tecrübeli teknik adam Jorge Jesus’un özel olarak Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdiği, derbide oyuncusuna ilk 11’de forma giyme şansı vereceği iddia edildi. 31 yaşındaki tecrübeli golcü Serdar Dursun, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla toplamda 19 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken, bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik bir katkı yapmıştı.