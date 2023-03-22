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22 Mart 2023 - 12:39

Fenerbahçe'de derbi öncesi gözler Serdar Dursun'a çevrildi

Fenerbahçe’de Milli aranın ardından oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesinde forvet krizi yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde derbide gol yükünü Serdar Dursun’un çekmesi bekleniyor.

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22 Mart 2023 - 12:39
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Fenerbahçe’de derbi öncesi gözler Serdar Dursun’a çevrildi


Spor Toto Süper Lig’e verilen Milli ara sonrasında lige derbi maçıyla birlikte yeniden start verilecek.

Kadiköy’de Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda oynanacak olan derbi karşılaşmasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de sakat oyuncular bir hayli moralleri bozuyor.



Fenerbahçe’de Milli ara öncesinde sakatlıklar konusunda kapsamlı bir açıklama yapılırken Enner Valencia, Joshua King ve Michy Batshuayi’nin derbide forma giyemeyeceği açıklanmıştı.

enner valencia batshauyi derbide yok

Derbide sahne Serdar Dursun’un!

Joao Pedro’nun da sakatlığını geçtiğimiz haftalarda atlatmasına rağmen, formunu halen istenen seviyeye getirememesi nedeniyle sarı lacivertlilerde gözler Serdar Dursun’a çevrildi.

Fenerbahçe’de tecrübeli teknik adam Jorge Jesus’un özel olarak Serdar Dursun ile görüşme gerçekleştirdiği, derbide oyuncusuna ilk 11’de forma giyme şansı vereceği iddia edildi.

31 yaşındaki tecrübeli golcü Serdar Dursun, bu sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe formasıyla toplamda 19 karşılaşmada forma giyme şansı bulurken, bu müsabakalarda 3 gol ve 2 asistlik bir katkı yapmıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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