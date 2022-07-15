Fenerbahçe'de dikkat çeken Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu! Kim Min Jae artık Fransa Rennes'da!

Kim Min Jae isimli Fenerbahçe oyuncusu 18 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer oldu.
Rennes ile anlaşma sağlandıRennes'e transfer olan Kim Min Jae Fenerbahçelileri ikna etti. Fenerbahçe Kim Min Jae'nin Fransa'ya transferi için 18 milyon Euro bonservis ödeneği alacak!
Rennes tarafından Kim Min Jae açıklaması gelmişti Rennes takımının Teknik direktörü Kim Min Jae için açıklamalarda bulundu. Basına yaptığı açıklama; “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var” dedi. Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” ifadelerini kullandı.