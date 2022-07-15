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15 Temmuz 2022 - 13:42

Fenerbahçe'de dikkat çeken Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu! Kim Min Jae artık Fransa Rennes'da!

Fenerbahçe'de oynayan Kim Min Jae göstermiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Fransız ekibi Rennes ise Kim Min Jae için anlaşma sağlamak istedi! İşte Detaylar...

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15 Temmuz 2022 - 13:42
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Fenerbahçe'de dikkat çeken Kim Min Jae'nin yeni takımı belli oldu! Kim Min Jae artık Fransa Rennes'da!


Kim Min Jae isimli Fenerbahçe oyuncusu 18 milyon Euro karşılığında Rennes'e transfer oldu.

Rennes ile anlaşma sağlandı

Rennes'e transfer olan Kim Min Jae Fenerbahçelileri ikna etti. Fenerbahçe Kim Min Jae'nin Fransa'ya transferi için 18 milyon Euro bonservis ödeneği alacak!



Rennes tarafından Kim Min Jae açıklaması gelmişti

Rennes takımının Teknik direktörü Kim Min Jae için açıklamalarda bulundu. Basına yaptığı açıklama; “Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum ama imza atılmadığı sürece temkinli konuşmakta fayda var” dedi. Kim’den övgüyle bahseden Genesio, “Büyük hedefleri olan, hırslı ve uluslararası yeteneğe sahip bir oyuncu. Tam aradığımız gibi” ifadelerini kullandı.

Bu sezon 40 maçta görev aldı

Fenerbahçe'de oynayan Kim Min Jae toplam 40 maçta bulundu. 1 gol attı. Fenerbahçe ile anlaşması 2015'e kadardı.

Jorge Jesus gitmesini istemiyor

Fenerbahçenin Teknik Direktörü ise Kim Min Jae'nin gitmesini istemiyor.

EDİTOR
Hazal Altıparmak
Hazal Altıparmak
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