SPOR
11 Kasım 2022 - 10:44

Fenerbahçe'de gizli plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devlerini kendine çekiyor

Bu sezon Fenerbahçe'deki performansıyla manşetlere çıkan Arda Güler, sonunda milli takıma davet edildi. Güler, en büyük hayallerinden birini gerçekleştirdiğini söyleyerek Avrupa devleri tarafından da fark edildi. Bu kez Fransa Ligue 1 ekibi PSG gençleri hedef alırken, onu Bayern Münih ve Liverpool gibi kulüpler takip ediyor. PSG'nin Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ı içeren Arda Güler planı ortaya çıktı.

SPOR
11 Kasım 2022 - 10:44
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe'de gizli plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devlerini kendine çekiyor


Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Dünya kupasına lider olarak girmeyi garantileyedi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Grup 1'inci olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 maçında ikinci olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus. Başta Ener Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor olmak üzere birçok futbolcu üzerinde olumlu etkisi oldu. Bu yıldızların arasına giren bir diğer isim de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönem performanslarıyla manşetlerden inmedi.

ARDA GÜLER'E 25 MİLYON EURO

Arda Güler

Fenerbahçe camiasından büyük umutlar besleyen Arda Güller, milli takımın davet aldı. Bu davetin en büyük hayali olduğunu belirten genç yıldız dünya devlerinin radarına da girmeyi başardı.



Hayalini gerçekleştirdiğini açıklayan genç yıldızla çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği biliniyordu. Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in, 17 yaşındaki Arda'yı hedef alan başka bir dünya devi ile oyuncuyu izlediği söyleniyor.

PSG'DEN ARDA İÇİN DEV ATAK

Arda Güler

 Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın da aralarında bulunduğu Paris Saint-Germain'in Arda Güler için adım attığı söyleniyor. Geçen sezon Galatasaray'da da görev yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un deneyim kazanmak için genç futbolcuyu bir sezonluk kiralık transfer etmeyi umduğu bildirildi.

Diğer taraftan Campos'un İspanya La Liga takımı Celta Vigo için Arda'yı kiralamayı düşündüğü iddia ediliyor. Luis Campos, önce Fenerbahçe'den Arda Güller'in haklarını satın almayı ve PSG'ye transfer olmadan önce genç oyuncuyu Celta Vigo'ya getirmeyi planlıyor. Ünlü spor direktörü Arda Güler'in de 25 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı kaydedildi.

Arda Güler

2022-2023 SEZONUNDA 12 MAÇA ÇIKTI

17 yaşındaki dev yıldız Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

Bu sırada Arda Güller'in devlerin peşine düşerken, Fenerbahçe yönetimi tüm oyuncu haklarını güvence altına almak için seferber oldu. Arda Güler'in yüzde 20'sine sahip olan Gençlerbirliği ile masada oturan Fenerbahçe yönetimi henüz anlaşmaya varamadı. Gençlerbirliği, yüzde 20'lik bir hak için 5 milyon euro talep ediyordu.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor
Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi
Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi
Ankaragücü Emre Kılınç'ın bonservisini almak için harekete geçti
Ankaragücü Emre Kılınç'ın bonservisini almak için harekete geçti
Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok
Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok
Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak
Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak
Vedat Muriqi İspanya'da göz doldurmaya devam ediyor
Vedat Muriqi İspanya'da göz doldurmaya devam ediyor
Son Haberler
Twitter mavi tik Türkiye'de ne kadar? Twitter Blue fiyatı belirlendi
Twitter mavi tik Türkiye'de ne kadar? Twitter Blue fiyatı belirlendi
Elektrik faturasını internetten ödeyenlere 150 TL indirim haberi geldi!
Elektrik faturasını internetten ödeyenlere 150 TL indirim haberi geldi!
Toki Ankara, İstanbul, İzmir kuraları ne zaman, tarih belli mi? Toki kura tarihleri Kasım 2022
Toki Ankara, İstanbul, İzmir kuraları ne zaman, tarih belli mi? Toki...
Emlak balonu patladı: Konut fiyatları yüzbinlerce lira birden düştü!
Emlak balonu patladı: Konut fiyatları yüzbinlerce lira birden düştü!
SSK, Bağkur, memur emeklileri! Ocak öncesi 2023 zamlı maaşları açıklandı
SSK, Bağkur, memur emeklileri! Ocak öncesi 2023 zamlı maaşları açıklandı
Altın fiyatlarına ABD dopingi! Uzmanı 'zirve çok yakın' dedi: Gümbür gümbür geliyor
Altın fiyatlarına ABD dopingi! Uzmanı 'zirve çok yakın' dedi: Gümbür...
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı? İşte kaşık attıran yarışmacı!
Masterchef 10 Kasım eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim aldı?...
Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor
Beşiktaş'ta Hulk pişmanlığı yaşanıyor
Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi
Fenerbahçe Çağtay Kurukalıp'ı kiralık olarak göndermeye karar verdi
Ankaragücü Emre Kılınç'ın bonservisini almak için harekete geçti
Ankaragücü Emre Kılınç'ın bonservisini almak için harekete geçti
Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok
Okan Buruk: Başakşehir karşısında galibiyetten başka seçenek yok
iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!
iPhone 14 Pro'ya ağır darbe: Üretimi durduruldu!
Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş'ten yeni zirve açıklaması!
Altın fiyatlarındaki dalgalanmayı değerlendiren İslam Memiş'ten...
Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı çalışanı alımı için başvurular yayınlandı mı? Branş ve kontenjan dağılımında son durum
Sağlık Bakanlığı'na 85.000 personel kadrosu: 85 bin Sağlık Bakanlığı...
Elektrik tüketim desteğinde yeni adım: Faturaları ödenecek hanelerde yeni rakam belirlendi!
Elektrik tüketim desteğinde yeni adım: Faturaları ödenecek hanelerde...