Fenerbahçe'de gizli plan ortaya çıktı! Arda Güler dünya devlerini kendine çekiyor







ARDA GÜLER'E 25 MİLYON EURO











PSG'DEN ARDA İÇİN DEV ATAK





2022-2023 SEZONUNDA 12 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de Dünya kupasına lider olarak girmeyi garantileyedi ve UEFA Avrupa Ligi'nde Grup 1'inci olarak tamamlayarak son 16 turuna yükseldi. Son 16 maçında ikinci olan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus. Başta Ener Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Emre Mor olmak üzere birçok futbolcu üzerinde olumlu etkisi oldu. Bu yıldızların arasına giren bir diğer isim de Arda Güler'di. Genç yıldız son dönem performanslarıyla manşetlerden inmedi.Fenerbahçe camiasından büyük umutlar besleyen Arda Güller, milli takımın davet aldı. Bu davetin en büyük hayali olduğunu belirten genç yıldız dünya devlerinin radarına da girmeyi başardı.Hayalini gerçekleştirdiğini açıklayan genç yıldızla çok sayıda Avrupa kulübünün ilgilendiği biliniyordu. Bayern Münih, Liverpool ve Arsenal'in, 17 yaşındaki Arda'yı hedef alan başka bir dünya devi ile oyuncuyu izlediği söyleniyor.Lionel Messi, Kylian Mbappe ve Neymar'ın da aralarında bulunduğu Paris Saint-Germain'in Arda Güler için adım attığı söyleniyor. Geçen sezon Galatasaray'da da görev yapan PSG Sportif Direktörü Luis Campos'un deneyim kazanmak için genç futbolcuyu bir sezonluk kiralık transfer etmeyi umduğu bildirildi. Diğer taraftan Campos'un İspanya La Liga takımı Celta Vigo için Arda'yı kiralamayı düşündüğü iddia ediliyor. Luis Campos, önce Fenerbahçe'den Arda Güller'in haklarını satın almayı ve PSG'ye transfer olmadan önce genç oyuncuyu Celta Vigo'ya getirmeyi planlıyor. Ünlü spor direktörü Arda Güler'in de 25 milyon euroluk bir bütçe ayırdığı kaydedildi.17 yaşındaki dev yıldız Arda Güler bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı. Bu sırada Arda Güller'in devlerin peşine düşerken, Fenerbahçe yönetimi tüm oyuncu haklarını güvence altına almak için seferber oldu. Arda Güler'in yüzde 20'sine sahip olan Gençlerbirliği ile masada oturan Fenerbahçe yönetimi henüz anlaşmaya varamadı. Gençlerbirliği, yüzde 20'lik bir hak için 5 milyon euro talep ediyordu.