Fenerbahçe'de golcü harekatı başladı! Kanarya Alexander Sörloth'u getirecek







Gözler Sörloth'a çevrildi







Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transferde bombalar arka arkaya patlamıştı. Başkan Ali Koç ve yönetimi bu sezon için adeta kesenin ağzını açarken, taraftarlar yapılan transferlerden dolayı çok memnundu.Sarı lacivertlilerde gözler yapılması planlanan forvet transferine çevrilmişken, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth için yapılan görüşmelerde kanarya anlaşma sağlamaya çok yaklaştı.Alexander Sörloth'un da transfere sıcak baktığı öğrenilirken, Fenerbahçe yönetiminin Norveçli golcünün transferi için bonservis ücreti konusunda yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldiği ortaya çıktı.