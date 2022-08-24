SPOR
24 Ağustos 2022 - 22:23

Fenerbahçe'de golcü harekatı başladı! Kanarya Alexander Sörloth'u getirecek

Fenerbahçe'de transfer dönemi bir hayli hareketli geçiyor. Sarı lacivertliler bir süredir görüşme halinde olduğu Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth'u kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

SPOR
24 Ağustos 2022 - 22:23
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Fenerbahçe'de golcü harekatı başladı! Kanarya Alexander Sörloth'u getirecek


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transferde bombalar arka arkaya patlamıştı. Başkan Ali Koç ve yönetimi bu sezon için adeta kesenin ağzını açarken, taraftarlar yapılan transferlerden dolayı çok memnundu.

Gözler Sörloth'a çevrildi

Sarı lacivertlilerde gözler yapılması planlanan forvet transferine çevrilmişken, Trabzonspor'un eski golcüsü Alexander Sörloth için yapılan görüşmelerde kanarya anlaşma sağlamaya çok yaklaştı.



Sörloth Fenerbahçe'ye çok yakın

Alexander Sörloth'un da transfere sıcak baktığı öğrenilirken, Fenerbahçe yönetiminin Norveçli golcünün transferi için bonservis ücreti konusunda yürüttüğü pazarlıklarda son aşamaya geldiği ortaya çıktı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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