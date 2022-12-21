SPOR
21 Aralık 2022 - 11:51

Fenerbahçe'de golcü transferi için plan belirlendi

Ocak ayındaki ara transfer döneminde forvet transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'de adaylar belli oldu. Sarı lacivertlilerin bu isimlerden birini bitirmesi bekleniyor.

SPOR
21 Aralık 2022 - 11:51
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Fenerbahçe'de golcü transferi için plan belirlendi


Jorge Jesus yönetiminde yoluna üç kulvarda da devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Hem ligde lider olan hem de Avrupa'da lider olarak gruptan çıkan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a tam yetki verildi.

Sezon başında deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda transferler gerçekleşince meyvesini şimdiden alan Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında da aynı politikayı izlemeyi hedefliyor.



Jorge Jesus'un yönetime ilettiği rapor doğrultusunda yıldız bir golcüyü kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'de listedeki isimler belli oldu.

Listenin tepesinde Vincent Aboubakar var!

Kamerun Milli Takımı ile birlikte gruptan çıkamayan ancak gösterdiği performans ile adeta göz kamaştıran Vincent Aboubakar için Fenerbahçe Yönetimi oyuncu ile ilgili girişimlere başlamıştı.

vincent aboubakar fenerbahçe

Kamerunlu golcü ile de prensipte Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Al-Nassr'a teklif götürmeye hazırlanıyor.

Aboubakar Ronaldo'ya bağlı!

Al-Nassr transfer listesine Portekizli dünya starı Cristiano Ronaldo'yu almıştı. Oyuncu için astronomik bir teklif yapan Suudi Arabistan ekibi, Ronaldo'dan onay cevabı gelmesi halinde Aboubakar için Fenerbahçe'ye kolaylık sağlanacağı öğrenildi.

Aboubakar olmazsa alternatifleri hazır!

Vincent Aboubakar transferi için yoğunlaşan yönetim, bu transfer gerçekleşmezse alternatiflerini de belirledi. Antalyaspor’dan Haji Wright, Bristol City'den Antoine Semenyo, Slavia Prag’dan Peter Olayinka ve Jeobnuk’tan Cho Gue-sung; Fenerbahçe’nin Aboubakar dışındaki diğer forvet adayları arasında yer aldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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