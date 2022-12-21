Fenerbahçe'de golcü transferi için plan belirlendi

Jorge Jesus yönetiminde yoluna üç kulvarda da devam eden Fenerbahçe'de gözler ara transfer dönemine çevrildi. Hem ligde lider olan hem de Avrupa'da lider olarak gruptan çıkan Fenerbahçe'de Jorge Jesus'a tam yetki verildi. Sezon başında deneyimli teknik adamın raporu doğrultusunda transferler gerçekleşince meyvesini şimdiden alan Fenerbahçe Yönetimi, devre arasında da aynı politikayı izlemeyi hedefliyor.
Jorge Jesus'un yönetime ilettiği rapor doğrultusunda yıldız bir golcüyü kadroya katmak isteyen Fenerbahçe'de listedeki isimler belli oldu.
Listenin tepesinde Vincent Aboubakar var!Kamerun Milli Takımı ile birlikte gruptan çıkamayan ancak gösterdiği performans ile adeta göz kamaştıran Vincent Aboubakar için Fenerbahçe Yönetimi oyuncu ile ilgili girişimlere başlamıştı.
Kamerunlu golcü ile de prensipte Fenerbahçe, önümüzdeki günlerde Al-Nassr'a teklif götürmeye hazırlanıyor.