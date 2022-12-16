Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi

Listenin başındaki isimler Vincent Aboubakar ile Luis Muriel olduğu öğrenildi. Jorge Jesus’un yönetimden ısrarla forvet takviyesi istemesi Fenerbahçe yönetimini harekete geçirdi. Joao Pedro’nun sakatlığıyla forvet hattında alternatifsiz kalmak istemeyen Fenerbahçe’nin yıldız isimler Aboubakar ve Luis Muriel ile temasa geçtiği öğrenilirken bu iki oyuncudan birinin devre arası takıma mutlaka kazandırılmasının amaçlandığı öğrenildi. Sezon sonu şampiyonluk hedefiyle hiçbir yoldan kaçınmayan Ali Koç yönetiminin Jorge Jesus’un ısrarına direnmeyeceği tam aksine başka mevkiler içinde transfer yapılmasına hazır oldukları kaydedildi. Fenerbahçe yönetimiyle transfer konusunda istişare yapması beklenen Jesus yeni isimleri de burada paylaşacağı yönetiminde menajerler vasıtasıyla ön çalışma içinde olduğu gelen duyumlar arasında olduğu söyleniyor.

