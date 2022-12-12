SPOR
12 Aralık 2022 - 10:48

Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü! Kanarya Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor

Yıldız bir stoper takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’ye yöneldi. Ligdeki ara transfer döneminde Kanarya, Leicester City'den Milli yıldızı kiralamak istiyor.

SPOR
12 Aralık 2022 - 10:48
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Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü! Kanarya Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada transfer çalışmaları büyük bir hız kazandı. Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus'un ısrarla stoper transferi istemesi üzerine Başkan Ali Koç dev bir transferi hedefliyor.

Jorge Jesus’un isteği üzerine önceliği stoper bölgesine veren sarı lacivertli takım Samet Akaydın’dan sonraki hedefi milli yıldız Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. Yerli oyuncu takviyesine önem veren sarı lacivertli takım stoper açığını yerli hamlesiyle çözmek istiyor. Bu sezon listesinde en üst sırasında 



Çağlar Söyüncü fb transfer

Kanarya transferde büyük oynuyor

Çağlar Söyüncü isminin olduğu öğrenildi. 26 yaşındaki yıldız oyuncunun bu sezon Leicester’da şans bulamaması Çağlar’ın oynama isteği göz önüne alındığında transferin olası görüldüğü Fenerbahçe’nin yüksek maliyeti kiralık formülüyle aşmayı hedeflediği öğrenildi. Fenerbahçe takımının yakın zamanda bu transfer için hamle yapacağı kiralık formülüyle olayı neticeye bağlayacağı düşünülüyor.Fenerbahçe yönetiminin Leicester’a hem kiralama ücreti hem de Çağlar’ın sezonun ikinci yarısındaki maaşını ödemeyi teklif ederek transferi bitirmeye çalışacağı düşünülüyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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