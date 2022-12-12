Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada transfer çalışmaları büyük bir hız kazandı. Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus'un ısrarla stoper transferi istemesi üzerine Başkan Ali Koç dev bir transferi hedefliyor. Jorge Jesus’un isteği üzerine önceliği stoper bölgesine veren sarı lacivertli takım Samet Akaydın’dan sonraki hedefi milli yıldız Çağlar Söyüncü olduğu öğrenildi. Yerli oyuncu takviyesine önem veren sarı lacivertli takım stoper açığını yerli hamlesiyle çözmek istiyor. Bu sezon listesinde en üst sırasında
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12 Aralık 2022 - 10:48
Fenerbahçe'de hedef Çağlar Söyüncü! Kanarya Çağlar'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor
Yıldız bir stoper takviyesi için harekete geçen Fenerbahçe Çağlar Söyüncü’ye yöneldi. Ligdeki ara transfer döneminde Kanarya, Leicester City'den Milli yıldızı kiralamak istiyor.
SPOR
12 Aralık 2022 - 10:48
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