SPOR
20 Aralık 2022 - 11:59

Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yeni sözleşmeye imza atıyor

Bu sezon sergilediği performansla birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İsmail Yüksek sarı lacivertli kulüp ile yeni sözleşme imzalaması bekleniyor.

SPOR
20 Aralık 2022 - 11:59
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Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yeni sözleşmeye imza atıyor


Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken dış transferde olduğu kadar iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'de, İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Fenerbahçe'de Jorge Jesus önderliğinde bir yandan takımdan gönderilecek oyuncular belirlenirken bir yandan da sözleşmesi bitecek ile ilgili çalışmalar devam ediyordu.

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Sezon başında Teknik Direktör Jorge Jesus'un verdiği şansı iyi kullanan ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek ile sözleşme görüşmeleri için menajeri ile ilk temas kuruldu.

Yıllık ücretine dudak uçuklatan zam!

Oyuncu ile uzun yıllar devam etmek isteyen Fenerbahçe Yönetimi genç orta sahanın yıllık ücretine zam yapma kararı aldı. 

Güncel olarak 250 Bin Lira kazanan genç orta saha için Fenerbahçe'nin masadaki ilk teklifi 10 Milyon TL oldu.

İsmail'in talebi şaşırttı!

İsmail Yüksek'in menajeri ise Fenerbahçe'nin bu teklifini kabul etmedi. Ücretin sabit kalmadan yıllar içerisinde artmasını talep eden İsmail Yüksek cephesi, Fenerbahçe'den gelecek olan cevabı bekliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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