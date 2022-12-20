Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yeni sözleşmeye imza atıyor

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları devam ederken dış transferde olduğu kadar iç transferde de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu doğrultuda Sarı-Lacivertliler'de, İsmail Yüksek ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe'de Jorge Jesus önderliğinde bir yandan takımdan gönderilecek oyuncular belirlenirken bir yandan da sözleşmesi bitecek ile ilgili çalışmalar devam ediyordu.
Sezon başında Teknik Direktör Jorge Jesus'un verdiği şansı iyi kullanan ve gösterdiği performansla A Milli Takım'a kadar yükselen İsmail Yüksek ile sözleşme görüşmeleri için menajeri ile ilk temas kuruldu.