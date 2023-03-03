Fenerbahçe’de Joao Pedro geri dönüyor!







Kanarya'da Pedro sevinci







Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle kapatan sarı lacivertliler, zorlu rakibini 4-0’la geçmeyi başarmıştı.Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından rotasını deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasına çeviren Jorge Jesus’un öğrencileri galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.Son haftalarda aldığı skorlarla birlikte dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ligin en formda ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.Sarı lacivertlilerde Kayserispor maçı kamp kadrosu resmen açıklanırken, kadroda yaşanan sürpriz taraftarlara büyük bir müjde oldu. Uzunca bir süredir formasına hasret olan Joao Pedro’nun sakatlığını atlatarak Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer alması camiada yüzleri güldürdü.