SPOR
03 Mart 2023 - 21:24

Fenerbahçe'de Joao Pedro geri dönüyor!

Sarı lacivertli ekibin Kayserispor maçı öncesi açıklanan kamp kadrosunda yaşanan sürpriz büyük ses getirdi. Yıldız futbolcunun sakatlıktan geri dönmüş olması büyük bir sevinç yaşattı.

SPOR
03 Mart 2023 - 21:24
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Fenerbahçe’de Joao Pedro geri dönüyor!
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Spor Toto Süper Lig’de geçtiğimiz haftayı Konyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetle kapatan sarı lacivertliler, zorlu rakibini 4-0’la geçmeyi başarmıştı.

Konyaspor karşısında alınan galibiyetin ardından rotasını deplasmanda oynayacağı Kayserispor karşılaşmasına çeviren Jorge Jesus’un öğrencileri galibiyet serisini devam ettirmeyi hedefliyor.

Kanarya'da Pedro sevinci



Son haftalarda aldığı skorlarla birlikte dikkatleri üzerine çeken Kayserispor, ligin en formda ekiplerinden biri olarak dikkat çekiyor.

joao pedro fenerbahçe sakatlığını atlattı

Sarı lacivertlilerde Kayserispor maçı kamp kadrosu resmen açıklanırken, kadroda yaşanan sürpriz taraftarlara büyük bir müjde oldu.

Uzunca bir süredir formasına hasret olan Joao Pedro’nun sakatlığını atlatarak Kayserispor maçının kamp kadrosunda yer alması camiada yüzleri güldürdü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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