SPOR
14 Kasım 2022 - 15:22

Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı yaşanıyor

Sarı lacivertli ekipte Teknik Direktör Jorge Jesus'un bu sezon yaptığı transferler arasında Joao Pedro'dan büyük bir pişmanlık yaşadığı iddia edildi.

SPOR
14 Kasım 2022 - 15:22
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Fenerbahçe'de Joao Pedro pişmanlığı yaşanıyor


Bu sezon Portekizli teknik adam Jorge Jesus önderliğinde ligde bu Avrupa'da yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de taraftarlar büyük bir mutluluk yaşıyor.

Sezon başında Jesus'un göreve gelmesiyle birlikte kadrosunda radikal değişiklikler yapan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcının istekleri doğrultusunda birçok yeni ismi kadrosuna katmıştı.



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Pedro büyük hayal kırıklığı yaşattı

Yapılan transferlerin büyük bir çoğunluğundan beklediği katkıyı alan Fenerbahçe'de yalnızca golcü oyuncu Joao Pedro beklentilerin altında kalmıştı.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un sezon başında İtalyan ekibi Cagliari'den transfer edilmesini istediği Joao Pedro için sarı lacivertliler 4.68 Milyon Euro bonservis ücreti öderken, bu transfer nedeniyle pişmanlık yaşadığı öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon toplamda 15 karşılaşmada süre alan Joao Pedro bu maçlarda yalnızca 2 gol ve 1 asistlik bir katkı sağlamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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