SPOR
19 Kasım 2022 - 14:49

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'dan radikal karar! Joshua King ile yolların ayrılmasını istedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde beklenmedik bir karara imza atıyor.

SPOR
19 Kasım 2022 - 14:49
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'dan radikal karar! Joshua King ile yolların ayrılmasını istedi


Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon oldukça başarılı bir şekilde yoluna devam eden Fenerbahçe'de sezon başında yapılan transferler de bir hayli dikkat çekmişti.

Teknik Direktör Jorge Jesus'un önerisiyle sene başında İngiliz ekibi Watford ile olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Joshua King taraftarları bir hayli heyecanlandırmıştı.



Takıma katıldığı günden bu yana hem geçirdiği sakatlıklar hem de formsuz görüntüsüyle büyük bir hayal kırıklığı yaratan Joshua King'in takımdaki geleceği büyük bir merak konusu haline gelmişti.

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Jorge Jeus'un Joshua King kararı herkesi şaşırttı

Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde Fenerbahçe yönetimiyle görüşme gerçekleştiren Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un kadrosunda kritik bir değişime imza atması bekleniyor.

Sezon başında transfer ettiği Joshua King'den büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Jorge Jesus'un Norveçli futbolcusuyla yolların ara transfer döneminde ayrılması yönünde yönetime bir rapor ilettiği öğrenildi.

Fenerbahçe formasıyla sezon başından bu yana toplamda yalnızca 8 karşılaşmada süre alan Joshua King, bu maçlarda 3 gol ve 1 asistlik bir katkıyla oynamıştı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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