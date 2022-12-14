Fenerbahçe'de Jorge Jesus Mert Hakan Yandaş'ın biletini kesti







Mert Hakan ile yollar ayrılıyor







Spor Toto Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon yoluna emin adımlarla devam eden sarı lacivertli ekip tüm kulvarlarda Teknik Direktörü Jorge Jesus önderliğinde şampiyonluk yaşamayı hedefliyor. Katar'da oynanan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arayı mini bir hazırlık kampı yaparak sürdüren Fenerbahçe'de Ocak ayında yaklaşan ara transfer dönemi öncesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.Sarı lacivertli ekipte Jorge Jesus ve Başkan Ali Koç arasında özel bir görüşme yapıldığı öğrenilirken bir süredir teklif olduğu iddia edilen Mert Hakan Yandaş ile ilgili olarak Jesus sürpriz bir karar verdi.Başkan Ali Koç ile görüşen Jesus uygun bir teklif gelmesi durumunda Mert Hakan ile Ocak ayında yolların ayrılmasını istediği ortaya çıktı. Mert Hakan için Rus ekibi CSKA Moskova'nın talip olduğu bir süredir konuşulurken ara transfer döneminde Milli futbolcumuzun Rusya'ya gitmesine kesin gözüyle bakılıyor.