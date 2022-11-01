Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!







Jesus ısrarla stoper istedi







Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk konusunda iddialı olan Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla büyük bir beğeni toplamıştı. Ligde liderlik koltuğunu da elinde bulunduran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un bu hafta içerisinde Başkan Ali Koç ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Başkan Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus'un Ocak ayındaki transfer döneminde mevcut kadrosunda takviyeler istediği söylenirken, takviye konusunda en çok acil olan bölgenin ise stoper mevkii olduğunu söyledi.Atilla Szalai, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique üçlüsüne düzenli olarak forma şansı veren Jorge Jesus'un alternatif isimlerle kadrosunu güçlendirerek rekabeti arttırmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor. Sarı lacivertli ekipte Başkan Ali Koç ve yönetiminin Portekizli teknik adamlarından aldığı liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladığı ve önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanacağı öğrenildi.