SAĞLIK
01 Kasım 2022 - 16:46

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde yönetimle özel olarak bir görüşme gerçekleştirerek stoper transferi istedi.

SAĞLIK
01 Kasım 2022 - 16:46
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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un transfer ısrarı!


Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk konusunda iddialı olan Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla büyük bir beğeni toplamıştı.

Ligde liderlik koltuğunu da elinde bulunduran Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jorge Jesus'un bu hafta içerisinde Başkan Ali Koç ile özel olarak bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Jesus ısrarla stoper istedi



Başkan Ali Koç ile görüşen Jorge Jesus'un Ocak ayındaki transfer döneminde mevcut kadrosunda takviyeler istediği söylenirken, takviye konusunda en çok acil olan bölgenin ise stoper mevkii olduğunu söyledi. 

jorge jesus fenerbahçe

Atilla Szalai, Serdar Aziz ve Gustavo Henrique üçlüsüne düzenli olarak forma şansı veren Jorge Jesus'un alternatif isimlerle kadrosunu güçlendirerek rekabeti arttırmak istediği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Sarı lacivertli ekipte Başkan Ali Koç ve yönetiminin Portekizli teknik adamlarından aldığı liste doğrultusunda transfer çalışmalarına başladığı ve önümüzdeki günlerde gelişmeler yaşanacağı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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