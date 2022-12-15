SPOR
15 Aralık 2022 - 17:28

Fenerbahçe'de Joshua King ilk 11'e geri dönüyor

Fenerbahçe'de bir süredir ilk 11'de forma giyemeyen Joshua King son olarak gerçekleşen hazırlık kampında sergilediği performansla birlikte formasını yeniden geri kazandı.

SPOR
15 Aralık 2022 - 17:28
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Fenerbahçe'de Joshua King ilk 11'e geri dönüyor


Spor Toto Süper Lig'e Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı hazırlık kampıyla birlikte geçiren sarı lacivertlilerde çalılmalar oynanan hazırlık müsabakalarıyla birlikte de devam ediyor.

Portekizli teknik adam Jorge Jesus oynanan hazırlık karşılaşmalarına büyük bir özen gösterirken, bazı oyuncular sergilediği performansla birlikte hocanın gözüne girmeyi başardı.



Sezon başında transfer edilen Norveçli futbolcu Joshua King, sene başından bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği ortaya koyarken taraftarları ve teknik heyeti büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı.

joshua king fenerbahçe

King formasını geri kapmayı başardı

Sezona Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı verimli bir çalışmayla gerçekleştiren sarı lacivertli ekipte Joshua King'in etkileyici oyunu ve kaydettiği gollerle birlikte Jorge Jesus'un gözüne girmeyi başardığı öğrenildi.

King ile özel olarak görüşen Portekizli çalıştırıcının sezonun kalan bölümünde oyuncusuna daha fazla forma şansı vereceğini ilettiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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