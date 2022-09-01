Fenerbahçe'de Mauro Icardi sesleri! Ali Koç forvet transferini bitirmek için kesenin ağzını açacak

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken büyük bir transfer çalımı yedi. Bir süredir forvet transferi için Maxi Gomez ile görüşen sarı lacivertliler uzun süren pazarlıkların ardından golcü oyuncuyla anlaşmaya çok yakındı.
Trabzonspor'dan büyük transfer çalımıFenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor, Andreas Cornelius'u Danimarka'ya satılmasıyla birlikte Maxi Gomez transferinde devreye girerek transferi noktaladı.
Maxi Gomez'i ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin taraftarlarının gönlünü alabilmek adına bir dünya yıldızıyla görüştüğü ortaya çıktı.