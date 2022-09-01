Fenerbahçe'de Mauro Icardi sesleri! Ali Koç forvet transferini bitirmek için kesenin ağzını açacak







Trabzonspor'dan büyük transfer çalımı







Başkan, Mauro Icardi'yi getirmek istiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken büyük bir transfer çalımı yedi. Bir süredir forvet transferi için Maxi Gomez ile görüşen sarı lacivertliler uzun süren pazarlıkların ardından golcü oyuncuyla anlaşmaya çok yakındı.Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor, Andreas Cornelius'u Danimarka'ya satılmasıyla birlikte Maxi Gomez transferinde devreye girerek transferi noktaladı.Maxi Gomez'i ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin taraftarlarının gönlünü alabilmek adına bir dünya yıldızıyla görüştüğü ortaya çıktı.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüştüğü golcü ismin ise dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi olduğu öğrenildi. Fransız ekibi Paris Saint Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardi için görüşmelere başlayan sarı lacivertlilerde pazarlıklar devam ediyor. Mauro Icardi'nin yüksek maliyetini karşılayabilmek adına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kaynak yaratacağı ve bu transferi noktalamak için yoğun bir çaba gösterdiği öğrenildi.