SPOR
01 Eylül 2022 - 10:34

Fenerbahçe'de Mauro Icardi sesleri! Ali Koç forvet transferini bitirmek için kesenin ağzını açacak

Forvet transferinde Maxi Gomez'i Trabzonspor'a kaptırarak büyük bir şok yaşayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç taraftarlarının gönlünü bir dünya yıldızıyla yeniden kazanmak istiyor.

SPOR
01 Eylül 2022 - 10:34
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe'de Mauro Icardi sesleri! Ali Koç forvet transferini bitirmek için kesenin ağzını açacak


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken büyük bir transfer çalımı yedi. Bir süredir forvet transferi için Maxi Gomez ile görüşen sarı lacivertliler uzun süren pazarlıkların ardından golcü oyuncuyla anlaşmaya çok yakındı.

Trabzonspor'dan büyük transfer çalımı

Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Trabzonspor, Andreas Cornelius'u Danimarka'ya satılmasıyla birlikte Maxi Gomez transferinde devreye girerek transferi noktaladı. 



Mauro Icardi için Fenerbahçe sesleri

Maxi Gomez'i ezeli rakibine kaptıran Fenerbahçe'de taraftarlar büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Başkan Ali Koç ve yönetiminin taraftarlarının gönlünü alabilmek adına bir dünya yıldızıyla görüştüğü ortaya çıktı. 

Başkan, Mauro Icardi'yi getirmek istiyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un görüştüğü golcü ismin ise dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi olduğu öğrenildi. Fransız ekibi Paris Saint Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Icardi için görüşmelere başlayan sarı lacivertlilerde pazarlıklar devam ediyor.

Mauro Icardi'nin yüksek maliyetini karşılayabilmek adına Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kaynak yaratacağı ve bu transferi noktalamak için yoğun bir çaba gösterdiği öğrenildi.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Ümraniyespor-Trabzonspor Maçı Canlı Anlatım!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...