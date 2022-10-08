SPOR
08 Ekim 2022 - 13:53

Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan açıklamalar

Bu sezon transfer edilen forvet oyuncularının gerisinde kalan Serdar Dursun, açıklamalarıyla medyanın gündemine oturdu. İşte haberin detayları...

SPOR
08 Ekim 2022 - 13:53
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan açıklamalar


Süper Lig'de ve Avrupa 'da başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, Son olarak AEK karşısında 2-0'lık bir galibiyet almıştı. Geçen sezon başarılı performans gösteren Serdar Dursun, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmekte zorlanıyor. Bu sezon transfer edilen forvetlerinden gerisinde kalan Serdar Dursun, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Serdar Dursun transfer

Ocak ayında takımdan ayrılabilir



Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan Milli golcü, her zaman sahada olmak istediğini söyledi. Dursun "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir'' ifadelerini kullandı. Yaz transfer döneminde Lucescu'nun kendisini Dinamo Kiev'e istediğini ama savaş dolayısıyla gitmek istemediğini anlattı.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
İlginizi Çekebilir
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Arda Turan: Guardiola'nın sistemine Galatasaray'a getirmek istiyorum
Arda Turan: Guardiola'nın sistemine Galatasaray'a getirmek istiyorum
Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!
Giresunspor cephesinden Beşiktaş maçı öncesi iddialı açıklamalar!
Galatasaray Sacha Boey'in sözleşmesini yeniliyor! Yeni serbest kalma maddesi herkesi şaşırttı
Galatasaray Sacha Boey'in sözleşmesini yeniliyor! Yeni serbest kalma maddesi herkesi şaşırttı
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor
Trabzonsporlu Uğuran Çakır'a sürpriz talip! İspanyol ekibi Girona transferi bitirmek istiyor
Son Haberler
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Dolardaki hareketlilik borsaları alt üst etti!
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla dövüldü..
Sağlıkta şiddette son adres İzmir oldu! Beyaz kod veren doktor sopalarla...
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:
Hande Erçel kanser tedavisi gören yeğeni hakkında ilk kez konuştu:...
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi:
Bakan Nebati'den asgari ücretlilere ve memurlara zam müjdesi: "Enflasyonun...
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Kırım'ı Rusya'ya bağlayan 19 kilometrelik Kerç köprüsünde patlama!
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle Atatürk'ün son görüntüsü..
Atatürk bugün yaşasaydı nasıl görünürdü? Yapay zeka teknolojisiyle...
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a kadar faizleri silinen listeden çıkarılacak..
Kredi, kredi kartı, KYK borcundan kara listeye alınanlara müjde! Temmuz'a...
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire dev zam geliyor..
Süt ve süt ürünlerindeki temel kriz büyüyor! Süt, yoğurt ve peynire...
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını açtı!
Dünya devi Atletico Madrid Fenerbahçeli yıldız için kesenin ağzını...
Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim 2022 güncel altın fiyatları
Altın, hafta boyu izlediği grafikte hafta sonu sürprizi yaptı! 8 Ekim...
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Avrupa'daki temsilciler Türkiye'nin UEFA ülke puan sıralamasını yükseltti!
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Türk Telekom'dan emeklilere çok özel kampanya! 12 ay sadece 20 TL ödeyecekler
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal yapıya dönüşüyor..
Erdoğan'dan Alevi vatandaşlara müjde gibi haber! Cemevleri kurumsal...
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Twitter'da yeni özellik: Parasını ver tweet'ini yeniden düzenle!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis talep edildi!
Darbe imalı bildiride imzası olan 103 emekli amiralden 12'si için hapis...