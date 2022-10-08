Fenerbahçe'de Serdar Dursun takımdan ayrılacak mı? İşte golcü oyuncudan açıklamalar







Ocak ayında takımdan ayrılabilir







Süper Lig'de ve Avrupa 'da başarılı bir performans gösteren Fenerbahçe, Son olarak AEK karşısında 2-0'lık bir galibiyet almıştı. Geçen sezon başarılı performans gösteren Serdar Dursun, yeni teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girmekte zorlanıyor. Bu sezon transfer edilen forvetlerinden gerisinde kalan Serdar Dursun, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Joshua King, Valencia, Pedro ve Batshuayi'nin gerisinde kalan Milli golcü, her zaman sahada olmak istediğini söyledi. Dursun "Takımda forma şansı bulamazsam ocak ayında ayrılmayı düşünebilirim. Süper Lig'den bana gelen çok teklif vardı. Belki Galatasaray, belki Beşiktaş olabilir'' ifadelerini kullandı. Yaz transfer döneminde Lucescu'nun kendisini Dinamo Kiev'e istediğini ama savaş dolayısıyla gitmek istemediğini anlattı.