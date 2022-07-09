Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk teklif yapıldı!

Sezona yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la fırtına gibi girmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken transfer süreci de hız kesmeden sürüyor. Şu ana kadar 3 transfer yapan Sarı Lacivertli ekipte forvet transferi için çabalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'deki bazı futbolculara da transfer teklifleri geldi. Avrupa devleri Fenerbahçe'ye teklif götürdü. Fenerbahçe'de geçen sezonun iyi isimlerinde olan Altay Bayındır, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş' transfer teklifleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor fakat resmi teklif veren kulüp henüz olmadı.
Kim Min-Jae için ciddi ilgi!Fenerbahçe'de gidebilecek isimlerden adı en çok anılan futbolcu ise Kim Min-Jae oldu. Geçen sezonun flaş performanslarından birini gösteren Kore'li oyuncu için Fransız ekibi Rennes'in ilgili olduğu hatta oyuncu ile sözleşme konusunda anlaşıldığı iddia edildi. Fransız basını, Rennes'in serbest kalma bedelini de ödemek için hazır olduğu fakat bu ödemeyi taksitle yapmak istemelerinden dolayı transferin gerçekleşmediği öğrenildi.
Sportif direktör açıklamıştı
Rennes'in Kim Min-Jae ile ilgilendiğini sportif direktör Florian Maurice, Nayef Aguer'in West Ham'a transfer olması sorası oyuncunun yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istediklerini açıklamıştı. Maurice açıklamasında aynı zamanda, "Kim olabildiğince yükseğe çıkmak isteyen hırslı bir oyuncu. Avrupa'ya gelmek istediğini biliyordum ve bunu Fenerbahçe'yle başardı. Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum. Umarım bu transferi kısa sürede gerçekleştiririz ama imzalar atılmadığı sürece kesin konuşmayacağım." şeklinde konuşmuştu.