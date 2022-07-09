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09 Temmuz 2022 - 13:57

Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk teklif yapıldı!

Fenerbahçe transferde doğru hamleler için ince eleyip sık dokumaya devam ediyor. Transfer hamlelerini yapmak isterken bir yandan da kendi futbolcularına gelen teklifler de yönetimi düşündürüyor. Son gelen teklif ise bir dünya devinden geldi. İşte detaylar...

SPOR
09 Temmuz 2022 - 13:57
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! Dev kulüpler peşinde! 20 Milyon Euro'luk teklif yapıldı!


Sezona yeni teknik direktörü Jorge Jesus'la fırtına gibi girmek isteyen ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ederken transfer süreci de hız kesmeden sürüyor. Şu ana kadar 3 transfer yapan Sarı Lacivertli ekipte forvet transferi için çabalar devam ediyor. Bunun yanı sıra Fenerbahçe'deki bazı futbolculara da transfer teklifleri geldi. Avrupa devleri Fenerbahçe'ye teklif götürdü. Fenerbahçe'de geçen sezonun iyi isimlerinde olan Altay Bayındır, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş' transfer teklifleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor fakat resmi teklif veren kulüp henüz olmadı.

Kim Min-Jae için ciddi ilgi!

Fenerbahçe'de gidebilecek isimlerden adı en çok anılan futbolcu ise Kim Min-Jae oldu. Geçen sezonun flaş performanslarından birini gösteren Kore'li oyuncu için Fransız ekibi Rennes'in ilgili olduğu hatta oyuncu ile sözleşme konusunda anlaşıldığı iddia edildi. Fransız basını, Rennes'in serbest kalma bedelini de ödemek için hazır olduğu fakat bu ödemeyi taksitle yapmak istemelerinden dolayı transferin gerçekleşmediği öğrenildi.

Sportif direktör açıklamıştı



Rennes'in Kim Min-Jae ile ilgilendiğini sportif direktör Florian Maurice, Nayef Aguer'in West Ham'a transfer olması sorası oyuncunun yerini Kim Min-Jae ile doldurmak istediklerini açıklamıştı. Maurice açıklamasında aynı zamanda, "Kim olabildiğince yükseğe çıkmak isteyen hırslı bir oyuncu. Avrupa'ya gelmek istediğini biliyordum ve bunu Fenerbahçe'yle başardı. Bu transferin bizim açımızdan olumlu yönde ilerlediğini biliyorum. Umarım bu transferi kısa sürede gerçekleştiririz ama imzalar atılmadığı sürece kesin konuşmayacağım." şeklinde konuşmuştu.

Şok iddia!

Tüm bu süreçler yaşanırken herkesi ters köşe yapabilecek bir iddia daha ortaya atıldı. Napoli'nin en önemli oyuncularından stoper Kaldou Koulibaly'yi Juventus'a kaptıracağı hatta bu transferde son pürüzlerin kaldığı Napoli'nin de bunu bildiği için Koulibaly'nin yerine Kim Min-Jae'yi istediği iddia edildi. Juventus ile Koulibaly transferi için görüşmelerini sürdüren Napoli aynı zamanda İstanbul'a gelip Kim Min-Jae transferini de bitirmeye çalışacak. Fenerbahçe yönetimi ise bu konuda net bir tavır ortaya koymuş durumda. 20 milyon Euro'nun altında hiçbir teklif Fenerbahçe yönetimi tarafından değerlendirilmeye alınmıyor. Fenerbahçe yönetiminin elindeki en büyük koz ise seneye Avrupa'da mücadele edecek takımlarının vitrine çıkaracak oyuncuları sonrası Avrupa devlerinin Kim Min-Jae'ye talip olacağı fikri. Bundan dolayı yönetim ya 20 milyon euro verilir ya da Avrupa'da vitrine çıkartır daha büyük paralara satarız diye düşünüyor. Napoli ise yönetimi ikna etmeye çalışacak ve ödeme planı ayarlama isteğini kulübe bildirecek. Kim Min-Jae geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de 39 resmi maçta forma giymişti... 

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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