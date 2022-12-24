Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi uyarı







Kart uyarısı geldi







İki takım için duran toplar çok önemli!

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Zorlu karşılaşma öncesi Sarı-Lacivertliler'de iki önemli oyuncu Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu kart sınırında bulunuyor.İkili kart görmeleri durumunda 16. haftada oynanacak olan Hatay karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik Direktör Jorge Jesus sadece bu ikiliyi değil tüm takımı uyararak saha içinde sakin kalmalarını istedi. İki ezeli rakip bu akşam oynanacak olan mücadele ile 99. kez kozlarını paylaşmış olacak.Geride bıraktığımız 98 maçta 39 kez Fenerbahçe galibiyeti, 25 kez de Trabzonspor galibiyeti elde edilirken, 34 mücadelede ise iki taraf birer puanla sahadan ayrıldı. Bu maçlarda 132 gol atan Fenerbahçe'ye, Trabzonspor 100 gol atarak cevap verdi.Bu sezon ligde geride bıraktığımız 14 haftada duran toptan 4 kez gol bulan Trabzonspor ile 5 kez gol Fenerbahçe bu alandaki istatistikleri ile şaşırttı. Bu akşam oynanacak karşılaşmada da kilidin duran toplar ile açılması bekleniyor.