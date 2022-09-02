Fenerbahçe'de transfer hareketliliği! Fenerbahçe Cristiano Ronaldo ile anlaşmaya vardı...

Cristiano Ronaldo ile Fenerbahçe'nin prensipte anlaştığına dair iddia oraya atıldı.. Ajansspor tarafından son dakika olarak aktarılanlara göre Fenerbahçe'nin Maxi Gomez transferinde başarısız sonuç alması sonrasında forvet açığını dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ile kapatacağı söylendi. Bahsi geçen iddialarda Fenerbahçe ile Cristiano Ronaldo arasında prensipte anlaşıldığının altı çizildi.
Haberin içeriğinde, "Fenerbahçe, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağlamak için tüm olanaklarını seferber etti. Bize ulaşan bilgilere göre iki taraf prensipte anlaştı." İfadeleri yer aldı. Ajansspor'dan Kartal Yiğit tarafından yayınlanan haberde Ali Koç'un uzun zamandan beri Ronaldo ile görüşme halinde olduğu belirtildi. Daha önceleri Mesut Özil'i kadrosuna katarak ses getiren sarı lacivertliler, dünyaca ünlü Portekizli futbolcuyla anlaşma sağladığı iddia edildi.