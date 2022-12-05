Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!







14 MAÇ SONRA SAHALARDA











Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'de verilen ara süreçte iki ciddi hazırlık maçı oynadı ve ikisini de kazandı. Fenerbahçe'den gelen üst üste galibiyetler güven tazelerken takında bir isim en ön plana çıktı. O isim de Norveçli golcü Joshua King oldu.Sezon başında Watford'dan gelen Norveçli golcü, sakatlığı nedeniyle 14 maça çıkamadı. Süper Lig ve Avrupa'da sadece sekiz kez forma giydikten sonra sahada 541 dakika görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, Rayo Vallecano ile Villarreal arasında oynanan maçlarda birer gol attı.Rayo Vallecano ve Villerreal maçlarında ikinci yarılarda oyuna girmesine rağmen attığı 1'er gol hem teknik hocası Jorge Jesus'un hem de kulübün yüzünü güldürdü. Valencia ve Batshuayi ile birlikte forma yarışına katılan yıldız isimm için yeni transfer olarak sayılıyor.