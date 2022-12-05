SPOR
05 Aralık 2022 - 12:35

Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!

Son dönemlerde yaşadığı sakatlıklardan kurtulan ve iki hazırlık maçında Fenerbahçe'nin kazanmasına yardımcı olan goller atan Joshua King, sarı-lacivertli kulübün ve teknik ekibinin yüzünü güldürdü.

SPOR
05 Aralık 2022 - 12:35
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Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!


Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'de verilen ara süreçte iki ciddi hazırlık maçı oynadı ve ikisini de kazandı. Fenerbahçe'den gelen üst üste galibiyetler güven tazelerken takında bir isim en ön plana çıktı. O isim de Norveçli golcü Joshua King oldu.

14 MAÇ SONRA SAHALARDA

Joshua King

Sezon başında Watford'dan gelen Norveçli golcü, sakatlığı nedeniyle 14 maça çıkamadı. Süper Lig ve Avrupa'da sadece sekiz kez forma giydikten sonra sahada 541 dakika görev yapan 30 yaşındaki futbolcu, Rayo Vallecano ile Villarreal arasında oynanan maçlarda birer gol attı.



Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü

Rayo Vallecano ve Villerreal maçlarında ikinci yarılarda oyuna girmesine rağmen attığı 1'er gol hem teknik hocası Jorge Jesus'un hem de kulübün yüzünü güldürdü. Valencia ve Batshuayi ile birlikte forma yarışına katılan yıldız isimm için yeni transfer olarak sayılıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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