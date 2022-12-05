Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Süper Lig'de verilen ara süreçte iki ciddi hazırlık maçı oynadı ve ikisini de kazandı. Fenerbahçe'den gelen üst üste galibiyetler güven tazelerken takında bir isim en ön plana çıktı. O isim de Norveçli golcü Joshua King oldu.
14 MAÇ SONRA SAHALARDA
Rayo Vallecano ve Villerreal maçlarında ikinci yarılarda oyuna girmesine rağmen attığı 1'er gol hem teknik hocası Jorge Jesus'un hem de kulübün yüzünü güldürdü. Valencia ve Batshuayi ile birlikte forma yarışına katılan yıldız isimm için yeni transfer olarak sayılıyor.