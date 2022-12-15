Fenerbahçe'den apar topar ayrılmıştı! Ömer Faruk Beyaz Galatasaray'a gidebilir







Kaptanlık pazubandı bile takmıştı!







Fazla uzun sürmedi!

Sadece 79 dakika!

Kulüp arıyorlar!



Galatasaray, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor!

Galatasaray'da ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor. TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle yerli transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da, gündeme ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ömer Faruk Beyaz geldi.2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de A Takım'a yükselen Ömer Faruk Beyaz, o sezon içeride oynanan Sivasspor mücadelesinde oyundan alınan Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık pazubandını takmıştı.Fenerbahçe kariyeri beklenenden kısa sona eren Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda sürpriz bir kararla Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu.Genç futbolcu Stuttgart'ta da istediğini bulamadı ve sadece 79 dakika sahada kalarak büyük hayal kırıklığına uğradı. Stuttgart'tan Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk burada da 69 dakika süre bulabildi.Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Stuttgart'a geri dönen genç oyuncu, burada antrenmanlarına devam ediyor. Bundesliga ekibi, 19 yaşındaki oyuncu için sosyal medya hesabından kulüp aradığını duyurdu.Gittiği kulüplerde bir türlü istediği ortamı yakalayamayan Ömer Faruk, için Galatasaray tarafında sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon 3 yerli kuralı nedeniyle fazlasıyla zorlanan Sarı-Kırmızılılar'ın genç oyuncu için, önümüzdeki günlerde resmi adımlar atacağı öğrenildi.