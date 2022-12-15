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15 Aralık 2022 - 16:34

Fenerbahçe'den apar topar ayrılmıştı! Ömer Faruk Beyaz Galatasaray'a gidebilir

Galatasaray'da ara transfer dönemi yaklaşırken sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'den ayrılışı büyük ses getiren genç yıldız Ömer Faruk Beyaz'a imza attırabilirler.

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15 Aralık 2022 - 16:34
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Fenerbahçe'den apar topar ayrılmıştı! Ömer Faruk Beyaz Galatasaray'a gidebilir


Galatasaray'da ara transfer döneminde hareketli saatler yaşanmaya devam ediyor.

TFF'nin getirdiği yabancı kuralı nedeniyle yerli transferi gerçekleştirmek isteyen Galatasaray'da, gündeme ezeli rakibi Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Ömer Faruk Beyaz geldi.

Kaptanlık pazubandı bile takmıştı!



2019-2020 sezonunda Fenerbahçe'de A Takım'a yükselen Ömer Faruk Beyaz, o sezon içeride oynanan Sivasspor mücadelesinde oyundan alınan Emre Belözoğlu'nun yerine kaptanlık pazubandını takmıştı.

Fazla uzun sürmedi!

Fenerbahçe kariyeri beklenenden kısa sona eren Ömer Faruk Beyaz, sezon sonunda sürpriz bir kararla Bundesliga ekibi Stuttgart'a transfer oldu.

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Sadece 79 dakika!

Genç futbolcu Stuttgart'ta da istediğini bulamadı ve sadece 79 dakika sahada kalarak büyük hayal kırıklığına uğradı. Stuttgart'tan Magdeburg'a kiralanan Ömer Faruk burada da 69 dakika süre bulabildi.

Kulüp arıyorlar!

Kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından Stuttgart'a geri dönen genç oyuncu, burada antrenmanlarına devam ediyor. Bundesliga ekibi, 19 yaşındaki oyuncu için sosyal medya hesabından kulüp aradığını duyurdu.

Galatasaray, Ömer Faruk Beyaz'ı istiyor!

Gittiği kulüplerde bir türlü istediği ortamı yakalayamayan Ömer Faruk, için Galatasaray tarafında sürpriz bir gelişme yaşandı.

Bu sezon 3 yerli kuralı nedeniyle fazlasıyla zorlanan Sarı-Kırmızılılar'ın genç oyuncu için, önümüzdeki günlerde resmi adımlar atacağı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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