Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma gidecek? Kasımpaşa Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana istenen katkıyı veremeyen Steven Caulker, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı lacivertli ekipte istenen katkıyı sağlayamayan Caulker'ın bir süredir takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.
Caulker, Fenerbahçe ile yollarını ayırdıFenerbahçe, bugün itibariyle Steven Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.
Steven Caulker'ın yeni takımının neresi olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişken, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Süper Lig'den talipleri olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.