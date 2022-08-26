SPOR
26 Ağustos 2022 - 15:05

Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma gidecek? Kasımpaşa Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe'nin bugün içerisinde sözleşmesini feshettiği Steven Caulker'ın yeni adresi merakla bekleniyor. 30 yaşındaki futbolcunun yeni takımının tekrardan Süper Lig'de olacağı iddia edildi.

SPOR
26 Ağustos 2022 - 15:05
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Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma gidecek? Kasımpaşa Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana istenen katkıyı veremeyen Steven Caulker, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı lacivertli ekipte istenen katkıyı sağlayamayan Caulker'ın bir süredir takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Caulker, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı

Fenerbahçe, bugün itibariyle Steven Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.



Steven Caulker Kasımpaşa yolcusu

Steven Caulker'ın yeni takımının neresi olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişken, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Süper Lig'den talipleri olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Steven Caulker adım adım Kasımpaşa'ya!

Caulker ve menajeri bir süredir transferi için bazı kulüpler ile görüşme halinde olurken, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcunun transferinde diğer kulüplere göre önde olduğu öğrenildi.

Önümüzdeki hafta içerisinde kadar Steven Caulker ve Kasımpaşa Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor.

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EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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