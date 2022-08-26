Fenerbahçe'den ayrılan Steven Caulker hangi takıma gidecek? Kasımpaşa Steven Caulker'ı transfer etmek istiyor







Caulker, Fenerbahçe ile yollarını ayırdı







Steven Caulker adım adım Kasımpaşa'ya!

Haberport.com özel haberidir. Aktif link verilmeden kopyalanamaz.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de geldiği günden bu yana istenen katkıyı veremeyen Steven Caulker, büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı. Sarı lacivertli ekipte istenen katkıyı sağlayamayan Caulker'ın bir süredir takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyordu.Fenerbahçe, bugün itibariyle Steven Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı. Tecrübeli futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda sözleşmesinin feshedildiği bildirildi.Steven Caulker'ın yeni takımının neresi olacağı büyük bir merak konusu haline gelmişken, 30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Süper Lig'den talipleri olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor.Caulker ve menajeri bir süredir transferi için bazı kulüpler ile görüşme halinde olurken, Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'nın tecrübeli futbolcunun transferinde diğer kulüplere göre önde olduğu öğrenildi. Önümüzdeki hafta içerisinde kadar Steven Caulker ve Kasımpaşa Spor Kulübü arasında gerçekleştirilen görüşmelerin olumlu yönde sonuçlanması bekleniyor.