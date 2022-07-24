Yeni sezon için kadro çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den şok ayrılık açıklaması geldi. Sarı lacivertli takımın Luiz Gustavo ile yollarını ayırdığı öğrenildi. 35 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo'nun Arabistan'ın Al Nassr takımı ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Al Nassr takımına bonservis bedeli ödemeyeceği de öğrenildi.
SPOR
24 Temmuz 2022 - 13:43
Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Luiz Gustavo ile anlaşma bitti
Fenerbahçe'nin yaptığı açıklamalar kapsamında Luiz Gustavo ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Sarı lacivertli takım yeni sezon kadrosunda Gustavo'nun olmayacağını açıkladı. İşte detaylar...
SPOR
24 Temmuz 2022 - 13:43