Fenerbahçe'den ayrılık açıklaması! Luiz Gustavo ile anlaşma bitti













Yeni sezon için kadro çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe'den şok ayrılık açıklaması geldi. Sarı lacivertli takımın Luiz Gustavo ile yollarını ayırdığı öğrenildi. 35 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo'nun Arabistan'ın Al Nassr takımı ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığı bilgisine ulaşıldı. Ayrıca Fenerbahçe'nin Al Nassr takımına bonservis bedeli ödemeyeceği de öğrenildi.