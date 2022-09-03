Fenerbahçe'den beklenen transfer duyurusu geldi! Batshuayi resmen sarı lacivertli takımda

Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin yeni takımı resmen duyuruldu. Sarı lacivertli takımdan gelen son dakika bilgilerine göre transfer bedeli gündeme geldi. Fenerbahçe'nin Michy Batshuayi ne kadara mal ettiği merak konusu oldu. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Batshuayi hakkında detaylar haberimizde yer almaktadır
Fenerbahçe'den büyük hamleFenerbahçe'nin yapmış olduğu Kamuyu Aydınlatma Platfomunda yer alan açıklamada “Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga’nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir.'' ifadeleri kullanıldı.
Belçikalı forvet oyuncusu Batshuayi'ye yıllık 3 milyon auro verileceği açıklanırken Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi üzerinde imza töreni yapılacağı duyuruldu.