Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü bombası













Kanarya Çağlar'ı çok istiyor

Spor Toto Süper Lig’de kulüpler önümüzdeki sezon için kadro planlamalarına şimdiden start vermişken, Fenerbahçe’de de sıcak gelişmeler yaşanıyor.Teknik heyetiyle Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir ismi gündemine alırken, gündeme alınan bu ismin Çağlar Söyüncü olduğu iddia edildi.Senelerdir defans hattında problemler yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye birçok transfer yapmış, ciddi bir para harcamış ancak bir türlü istediği istikrarı sağlayamamıştı.Başkan Ali Koç’un bu kez stoper bölgesine yapacağı transferde hata yapmak istemediği iddia edilirken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Milli Yıldız gündeme alındı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini henüz kulübüyle yenilememişti. Leicester’da kariyerine devam etmemesine kesin gözüyle bakılan Milli yıldızımız için Fenerbahçe’nin şimdiden nabız yoklamaya başladığı ve bu transfer için ciddi bir maaş bütçesi ayırdığı konuşuluyor.