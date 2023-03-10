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10 Mart 2023 - 21:36

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü bombası

Fenerbahçe yönetimi sezon sonunda çok konuşulacak bir transfer hamlesine imza atmayı hedefliyor. Başkan Ali Koç’un transferdeki hedefinin Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Çağlar Söyüncü olduğu iddia edildi.

SPOR
10 Mart 2023 - 21:36
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Fenerbahçe’den Çağlar Söyüncü bombası
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Spor Toto Süper Lig’de kulüpler önümüzdeki sezon için kadro planlamalarına şimdiden start vermişken, Fenerbahçe’de de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Teknik heyetiyle Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelen Fenerbahçe yönetimi sürpriz bir ismi gündemine alırken, gündeme alınan bu ismin Çağlar Söyüncü olduğu iddia edildi.



Senelerdir defans hattında problemler yaşayan Fenerbahçe, bu bölgeye birçok transfer yapmış, ciddi bir para harcamış ancak bir türlü istediği istikrarı sağlayamamıştı.

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Kanarya Çağlar'ı çok istiyor

Başkan Ali Koç’un bu kez stoper bölgesine yapacağı transferde hata yapmak istemediği iddia edilirken sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Milli Yıldız gündeme alındı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de bu sezon istediği kadar forma şansı bulamayan Çağlar Söyüncü, sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini henüz kulübüyle yenilememişti. Leicester’da kariyerine devam etmemesine kesin gözüyle bakılan Milli yıldızımız için Fenerbahçe’nin şimdiden nabız yoklamaya başladığı ve bu transfer için ciddi bir maaş bütçesi ayırdığı konuşuluyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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