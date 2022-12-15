SPOR
15 Aralık 2022 - 11:33

Fenerbahçe'den ezeli rakiplerine transfer çalımı! Milli futbolcu yeni yılda Kadıköy'de sahaya çıkacak...

Spor Toto Süper Lig lideri Fenerbahçe, transferde harekete geçti ve ara transfer dönemi başlamadan ilk bombayı patlattı. İş, artık sadece imzaya kaldı.

SPOR
15 Aralık 2022 - 11:33
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Fenerbahçe'den ezeli rakiplerine transfer çalımı! Milli futbolcu yeni yılda Kadıköy'de sahaya çıkacak...

Fenerbahçe, stoperini Akdeniz sahillerinde buldu. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ara transfer dönemi öncesi gaza bastı ve ilk transferinde imza aşamasına geldi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan milli stoperin kulübüyle de bonservis konusunda el sıkışıldı. Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Luan Peres ve Serdar Aziz'in yanına, Adana Demirspor'la bu sezon başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın eklenecek. Bu sezon sakatlıklar sebebiyle zaman zaman stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, transfer dönemindeki önceliğini savunmanın merkezine vermişti. Sakatların da dönüşüyle birlikte yeni yılda Jorge Jesus'un elinde beş tane stoper orjinli oyuncu olacak. Fenerbahçe, bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda elenmeden yoluna devam ediyor.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Gündüz vakti alkol şişesiyle avm turu
Gündüz vakti alkol şişesiyle avm turu
Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Van Den Boomen için harekete geçtiler
Galatasaray'dan transferde flaş hamle! Van Den Boomen için harekete...
Hande Erçel aradığı aşkı basketçi de buldu
Hande Erçel aradığı aşkı basketçi de buldu
Inaki Pena ile anlaşmaya varıldı. Katalanlar sözleşmesini uzattı
Inaki Pena ile anlaşmaya varıldı. Katalanlar sözleşmesini uzattı
Türkiye Türkmen gazıyla birlikte doğalgaz sorununu çözmeyi hedefliyor
Türkiye Türkmen gazıyla birlikte doğalgaz sorununu çözmeyi hedefliyor
İstanbullular dikkat! Meteoroloji kar yağışının geleceği tarihi açıkladı
İstanbullular dikkat! Meteoroloji kar yağışının geleceği tarihi...
Beykoz’da silahlı saldırı. Hareket halindeki araca ateş açıldı
Beykoz’da silahlı saldırı. Hareket halindeki araca ateş açıldı
Tubitak’tan yerli çip müjdesi! Teknolojide bir çığır aşabilir
Tubitak’tan yerli çip müjdesi! Teknolojide bir çığır aşabilir
Turkish Airlines EuroLeague'de 13. hafta geride kaldı...
Turkish Airlines EuroLeague'de 13. hafta geride kaldı...
Ayrılık doğrulandı ünlü çiftin ayrılık sebebi herkesi şoke etti
Ayrılık doğrulandı ünlü çiftin ayrılık sebebi herkesi şoke etti
NBA'de gecenin sonuçları...
NBA'de gecenin sonuçları...
Aleyna Tilki sesini kaybetti
Aleyna Tilki sesini kaybetti
Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa
Dünya Kupası'nda finalin adı: Arjantin - Fransa
Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı
Beşiktaş'ın stoperi Romain Saiss, Fransa maçını tamamlayamadı
Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar bir hayli endişeli
Fas'ta Romain Saiss Fransa maçında sahadan sedyeyle çıktı.Beşiktaşlılar...