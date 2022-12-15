Fenerbahçe'den ezeli rakiplerine transfer çalımı! Milli futbolcu yeni yılda Kadıköy'de sahaya çıkacak...

Fenerbahçe, stoperini Akdeniz sahillerinde buldu. Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı lacivertliler, 12 Ocak 2023 tarihinde başlayacak ara transfer dönemi öncesi gaza bastı ve ilk transferinde imza aşamasına geldi. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alan milli stoperin kulübüyle de bonservis konusunda el sıkışıldı. Gustavo Henrique, Atilla Szalai, Luan Peres ve Serdar Aziz'in yanına, Adana Demirspor'la bu sezon başarılı bir grafik çizen 28 yaşındaki savunma oyuncusu Samet Akaydın eklenecek. Bu sezon sakatlıklar sebebiyle zaman zaman stoper bölgesinde sorun yaşayan Fenerbahçe, transfer dönemindeki önceliğini savunmanın merkezine vermişti. Sakatların da dönüşüyle birlikte yeni yılda Jorge Jesus'un elinde beş tane stoper orjinli oyuncu olacak. Fenerbahçe, bu sezon mücadele ettiği tüm kulvarlarda elenmeden yoluna devam ediyor.