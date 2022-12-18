Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Moussa Dembele'yi bitirebilirler













Galatasaray devre arası bitirecek!

Fenerbahçe vazgeçmiyor!

Takımından kesin ayrılıyor!

Dembele'nin kariyeri

Jorge Jesus yönetiminde hem ligde hem de Avrupa'da başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Lyon'un yıldız oyuncusu Moussa Dembele için harekete geçti. Gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapan Fenerbahçe'nin elinde dört tane forvet bulunmasına rağmen Dembele transferine sıcak baktığı öğrenildi.Ligue 1 takımı Lyon ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Moussa Dembele için Fenerbahçe'nin sezon sonunu bekleyeceği öğrenildi.Seferovic'in beklentilerin altında kalması, Bafetimbi Gomis'in yaşlı olması, Mauro İcardi'nin ise sezon sonunda PSG'ye geri dönecek olması nedeniyle Moussa Dembele transferinde aceleci davranacak olan Galatasaray'ın sezon sonunu beklemeden, devre arasında bonservis ödeyerek oyuncuyu kadrosuna katmak istediği kaydedildi.Oyuncunun menajeri Makan Fofana ile temasa geçen Fenerbahçe Yönetimi, ocak ayında görüşmek üzere İstanbul'a davet etti.Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği 26 yaşındaki golcü forvetin takımından ayrılmakta kararlı olduğu öğrenildi.2013 yılında futbola Fulham'da başlayan Dembele, 2016'da Celtic'e transfer oldu. 2018'de Lyon'a transfer olan genç forvet, 2020 sezonunda kiralık olarak Atletico Madrid forması giydi. Kariyerinde 321 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 139 gol, 34 asistlik performans sergiledi. Oynadığı maçlarda 29 sarı kart gören futbolcu, hiç kırmızı kart görmedi.