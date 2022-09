Fenerbahçe'den gövde gösterisi! Kadıköy'de şov yaptı

14. dakikada Gustavo'nun yükselttiği topu ceza yayı önünde indiren Valencia dönerek yaptığı vuruşta kaleci Runarsson sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Gustavo Henrique'nin indirdiği topa Arao'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.44. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Valencia son çizgide pasını Pedro'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Leroy Fer kayarak topu kornere çeldi.45+1. dakikada topla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.45+2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Pedro'nun vuruşunda kaleci Runarsson soluna yatarak penaltıyı kurtardı.87. dakikada Arda Güler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole müsaade etmedi.: Ülker: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 81 ?), Arao, Emre Mor (İrfan Can Kahveci dk. 66), Valencia (Batshuayi dk. 86 ?), Rossi (Lincoln dk. 66), Pedro (Arda Güler dk. 81 ?): İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, İsmail Yüksek: Jorge Jesus: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih Aksoy, Balkovec, Efkan Bekiroğlu (Targhalline dk. 63), Leroy Fer, Candeias (Lusamba dk. 85 ?), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 85 ?), Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 16), Ahmet Hassan (Erencan Yardımcı dk. 85 ?): Yusuf Karagöz, Wilson Eduardo, Çağan Erciyes, Yusuf Özdemir: Francesco Farioli: Rossi (dk. 5), Gustavo Henrique (dk. 17), Crespo (dk. 45+3), Valencia (dk. 70), İrfan Can Kahveci (dk. 76) (Fenerbahçe): Efkan Bekiroğlu, Balkovec (Alanyaspor)