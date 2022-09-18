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18 Eylül 2022 - 21:38

Fenerbahçe'den gövde gösterisi! Kadıköy'de şov yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

SPOR
18 Eylül 2022 - 21:38
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Fenerbahçe'den gövde gösterisi! Kadıköy'de şov yaptı


MAÇTAN DAKİKALAR 

5. dakikada Crespo kazandığı topu ceza sahası dışı sol çaprazdaki Valencia'ya aktardı. Topu kazanmak için araya giren Leroy Fer'in pası kısa düşerken ceza sahası içinde topla buluşan Rossi düzgün bir vuruş yaparak meşin yuvarlak ağlara gönderdi. 1-0



14. dakikada Gustavo'nun yükselttiği topu ceza yayı önünde indiren Valencia dönerek yaptığı vuruşta kaleci Runarsson sağına yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada sol taraftan Rossi'nin kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao'nun dokunduğu topu Gustavo Henrique yakın mesafeden kafayı vurarak filelere gönderdi. 2-0

34. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Gustavo Henrique'nin indirdiği topa Arao'nun yakın mesafeden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Runarsson'da kaldı.

44. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Valencia son çizgide pasını Pedro'ya aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Leroy Fer kayarak topu kornere çeldi.

45+1. dakikada topla ceza sahasına giren Fatih Aksoy'un müdahalesiyle yerde kalırken hakem Hüseyin Göçek penaltı noktasını gösterdi.

45+2. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Pedro'nun vuruşunda kaleci Runarsson soluna yatarak penaltıyı kurtardı.

45+3. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası çizgisinin üstünde gelişine vuran Crespo kalecinin sağından topu filelere gönderdi. 3-0

70. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Lincoln'ün yerden sert ortasında Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

76. dakikada Valencia'nın pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan İrfan Can Kahveci, rakibinden sıyrılarak dar açıdan yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 5-0

87. dakikada Arda Güler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılarak yaptığı vuruşta kaleci Runarsson gole müsaade etmedi.

Stat: Ülker
Hakemler: Hüseyin Göçek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Alpaslan Dedeş

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, Miguel Crespo (Mert Hakan Yandaş dk. 81 ?), Arao, Emre Mor (İrfan Can Kahveci dk. 66), Valencia (Batshuayi dk. 86 ?), Rossi (Lincoln dk. 66), Pedro (Arda Güler dk. 81 ?)
Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Serdar Dursun, Osayi Samuel, Zajc, İsmail Yüksek
Teknik Direktör: Jorge Jesus

Alanyaspor: Runarsson, Pereira, Furkan, Fatih Aksoy, Balkovec, Efkan Bekiroğlu (Targhalline dk. 63), Leroy Fer, Candeias (Lusamba dk. 85 ?), Efecan Karaca (Cavaleiro dk. 85 ?), Zinedine Ferhat (Oğuz Aydın dk. 16), Ahmet Hassan (Erencan Yardımcı dk. 85 ?)
Yedekler: Yusuf Karagöz, Wilson Eduardo, Çağan Erciyes, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Francesco Farioli

Goller: Rossi (dk. 5), Gustavo Henrique (dk. 17), Crespo (dk. 45+3), Valencia (dk. 70), İrfan Can Kahveci (dk. 76) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Efkan Bekiroğlu, Balkovec (Alanyaspor)

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