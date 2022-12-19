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19 Aralık 2022 - 20:56

Fenerbahçe'den iki oyuncunun son durumu hakkında açıklama...

Fenerbahçe Beko, Nemanja Bjelica ve Tonye Jekiri'nin sakatlıklarıyla ilgili son durumu kulübün resmi sitesinden açıkladı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 20:56
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Fenerbahçe'den iki oyuncunun son durumu hakkında açıklama...


Yapılan açıklamada; bir süredir kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle sağlık ekibimiz tarafından planlanan konservatif tedavi ve çalışma programını takip eden Tonye Jekiri’nin durumu ekibimizce değerlendirilmiştir. Bu süreçte basketbol faaliyetlerini sürdüren Jekiri’nin, bir süredir devam eden şikayetlerinden tamamen kurtulabilmesi adına, 22 Aralık Perşembe günü oynanacak Partizan maçının ardından ameliyat olmasına karar verilmiştir. Tonye Jekiri’nin ameliyatının ardından sahalara dönüş süresinin yaklaşık sekiz hafta olması öngörülmektedir.

Yaşadığı baldır sakatlığı sonrasında tedavi süreci devam eden sporcumuz Nemanja Bjelica’nın, yeni yılın ilk haftasında takım idmanlarına başlaması planlanmaktadır. 



 

Tonye Jekiri ve Nemanja Bjelica sezon başında çubuklu forma giyen iki isimdi. Tonye Jekiri, ülkemizde ilk olarak 2016/17 sezonunda Bandırma Kırmızı forması giymişti. Nijeryalı uzun, profesyonel kariyerinin ilk sezonunda Bandırma'da başarılı bir sezon geçirmiş ve ardından Belçika'nın Oostende takımına transfer olmuştu. Bir senelik aranın ardından Jekiri, bu kez Gaziantep Basketbol formasıyla ülkemize adım attı. Güneydoğu Anadolu'da geçen başarılı sezon sonrası EuroLeague takımlarının dikkatini çekmiş ve Asvel ile kontrat imzalamıştı. Asvel sonrası Baskoniave Unics Kazan'la EuroLeague macerasına devam etti.

 

Nemanja Bjelica ise 2013 yazında Obradovic ile aynı yaz sezonunda Fenerbahçe Ülker kapısından içeri girdi. Fenerbahçe'de geçirdiği iki başarılı sezonun ardından Minnesota Timberwolves ile NBA kariyerinin temellerini attı. NBA'de geçtiğimiz sezon Golden State Warriors ile yüzük kazanan Bjelica, yıllar sonra tekrardan Fenerbahçe'ye geri döndü.

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
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