Fenerbahçe'den Jorge Jesus'un yerine Sergen Yalçın'a görev verilecek iddiası!

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta muhteşem bir derbi maçına sahne oldu. Fenerbahçe, ezeli rakiplerinden Beşiktaş'ı Ülker Stadı'nda ağırladı. Maça etkili başlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertli oyuncular ikinci yarıda şampiyonluk yarışında üstünlüğünü koruyamadı ve kalan 10 oyuncuya 2-4 yenilerek ciddi sakatlıklar yaşadı. Sarı Lacivertli taraftarlar, maçın son dakikalarında Başkan Ali Koç ile birlikte yönetime sert tepki gösterdiler. Maçın bitimine az kala tribünlerden 'yönetim istifa' sesi yükselirken tepkiler uzun süre boyunca devam ettirildi. Fenerbahçe'de tepkilere neden olan bir diğer isim ise Teknik Direktör Jorge Jesus oldu...
Sarı lacivertlileri şampiyonluk yarışında elinde tutan ve sezonun başından beri taraftarların gözdesi olan Portekizli teknik direktör, derbi maçındaki performansıyla hayal kırıklığına uğradı. Bu sezonun başlarında Fenerbahçe'ye karşı dört derbi kazandıktan sonra, Jesus üçünü kaybetti ve birini berabere bitirdi. Sezon sonunda sözleşmesi sona eren deneyimli teknik direktörün geleceği belirsizliğini koruyor.
YARDIMCILARI BREZİLYA'YA GİTMEK İSTİYORLAR
Brezilya ve Suudi Arabistan milli takımlarının başına geçmesi düşünülen en önemli isimlerinden biri olan Jesus, sezon bitene kadar Fenerbahçe'nin başarısına bağlı kalacağını söyledi. Bu gelişmeleri Jorge Jesus hakkında bomba gibi bir iddia takip etti... Kötü bir sonucun ardından Fenerbahçe, Portekizli teknik direktörle yollarını ayırmaya karar verdi. Yönetim, kararı resmileştirmek için bugün toplanacak.
YERİNE SERGEN YALÇIN GELİYOR
Hem büyük maçlarda olan düşük performans hem de geleceği ile ilgili sürekli hakkında haberlerin çıkmasından dolayı Jesus ile devam edilmemesi yönünde br karar alan Sarı Lacivertli ekip, Portekizli hocalarının yerini alacak bir isim üzerinde karar kıldı.
ALİ KOÇ, SERGEN YALÇINLA MASAYA OTURUYOR
Edinilen bilgiye öre Fenerbahçe yönetimin Jorge Jesus'tan boşalacak olan teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getirmeyi düşünüyor. Ali Koç'un bu hafta Sergen Yalçın
ile görüşeceği ve görüşmenin ardından yol haritasını netleştireceği açıklandı. En son Beşiktaş'ı çalıştıran ve hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı siyah beyazlılar için kazanan Sergen Yalçın, Beşiktaş'tan sonra hiçbir takımda forma giymedi.