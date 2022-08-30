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30 Ağustos 2022 - 13:03

Fenerbahce'den kadro yapılanması: İsla'ya yeni teklif

Transfer sezonunun başlaması üzerine Fenerbahçe'den Muricio Isla'ya büyük teklif geldi. Sarı lacivertli takımın üzerinde durduğu isim üzerine sözleşmeler gündeme gelirken sağ bek için kollar sıvandı. Fenerbahçe, Isla transferinde son durum hakkında merak edilenler haberimize yer almaktadır.

SPOR
30 Ağustos 2022 - 13:03
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Fenerbahce'den kadro yapılanması: İsla'ya yeni teklif


Yeni sezon için hazırlıklar başlarken Fenerbahçe kulübü yeni isimler üzerine durmaya başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılması konuşulurken tekrar teklif gönderilmesi gündeme geldi. Fenerbahçe'den beklenmeyen bu hamle herkesi şaşırttı.

Isla'ya yeni teklif

Çıkan son dakika haberlerine göre Fenerbahçe'nin göndermek istediği Isla'ya tekrar teklif verdiği ortaya çıktı. 31 yaşındaki sağ bek Isla'ya 1 milyon euro teklif edilmesi üzerine maç başına da bu ücretin artacağı konuşuldu. Şilili sağ bek bu rakamı kabul etmesi halinde takım da kalmaya devam edecektir. 



EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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