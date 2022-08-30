Yeni sezon için hazırlıklar başlarken Fenerbahçe kulübü yeni isimler üzerine durmaya başladı. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Mauricio Isla'nın takımdan ayrılması konuşulurken tekrar teklif gönderilmesi gündeme geldi. Fenerbahçe'den beklenmeyen bu hamle herkesi şaşırttı.
SPOR
30 Ağustos 2022 - 13:03
Fenerbahce'den kadro yapılanması: İsla'ya yeni teklif
Transfer sezonunun başlaması üzerine Fenerbahçe'den Muricio Isla'ya büyük teklif geldi. Sarı lacivertli takımın üzerinde durduğu isim üzerine sözleşmeler gündeme gelirken sağ bek için kollar sıvandı. Fenerbahçe, Isla transferinde son durum hakkında merak edilenler haberimize yer almaktadır.
SPOR
30 Ağustos 2022 - 13:03
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