Fenerbahçe'den o isim ayrılıyor! Burak Kapacak, Süper Lig ekibine transfer oldu













Fransa’dan Talipleri Vardı

Bordeaux'nun Takibindeydi

Fransa'ya Gidişi İptal Oldu

Fatih Karagümrük'ün lig başından bu yana Fenerbahçe'de beklenen performansı gösteremeyen Burak Kapacak'ı istediği bildirildi.Haberlere göre Süper Lig'in iddialı takımlarından Vava Cars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'den Burak Kapacak'ı istedi.Bordeaux'nun Kapacak'a teklif yaptığı haberi geçtiğimiz günlerde ortaya çıktı. Burak Kapacak, geçtiğimiz yaz Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye 1 milyon 350 bin euro'ya transferi gerçekleşmişti. Kapacak, bir yıl boyunca yedi maçta Fenerbahçe formasını giydi, gol ya da asiste katkı sağlayamadı.Geçen sezon Fenerbahçe'ye gelen ancak galibiyet alamayan Burak Kapacak için Fransa'dan bir teklif geldi. Fransız basınında yer alan haberde; Bordeaux'nun 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe'ye teklifte bulunduğu bildirildi. Bordeaux için yapılan teklifin alım opsiyonlu kiralama olduğu bildiriliyor. Ancak Fransız ekibi, transfer döneminde bu transferde mutlu sona ulaşamadı.Fransız takımı Bursaspor döneminde genç oyuncuyu kadrosuna almak istedi ancak transfer son anda iptal edildi. Burak Kapacak, daha sonra Fenerbahçe ile anlaştı.