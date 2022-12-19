Fenerbahçe'den sol beke 21'lik hamle! Rubenis Antonio Dias için girişimler başladı













Rubenis Antonio Dias hamlesi!

Piyasa değeri 4 Milyon Euro!

Şampiyonluk hedefine adım adım ilerleyen Fenerbahçe'de, bir yandan da eksik bölgelere takviye çalışmaları devam ediyor.Teknik Direktör Jorge Jesus'un verdiği rapor doğrultusunda sol bek pozisyonunda sıkıntı yaşayan Fenerbahçe transferde bu bölgeye yöneldi.Elde olan tek sol bek olan Ezgjan Alioski'nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması nedeniyle bu bölgeye takviye yapmak isteyen Fenerbahçe hem genç hem de ucuz bir sol bek arıyordu. Sarı-Lacivertliler aradığı sol beki Brezilya'dan buldu.Fenerbahçe bu gelişmeler doğrultusunda sol bek listesini belirledi. Listede bir çok isim olmasına rağmen Atletico Miniero'lu Rubenis Antonio Dias ismi büyük dikkat çekti. 21 yaşındaki sol beki kadrosuna katmak için harekete geçen Fenerbahçe Yönetimi, sözleşmesi 2023 Aralık'ta bitecek olan oyuncunun transferini ucuz maliyetle bitirmek istiyor.Piyasa değeri 4 Milyon Euro olan oyuncunun menajeri ile temasa geçen Fenerbahçe Yönetimi, olumlu geri dönüş aldı. Fenerbahçe, Rubens ile anlaşılması halinde kulübü Atletico Miniero ile bonservis pazarlığı yapacak.