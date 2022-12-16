Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın sona ermesine kısa bir süre kalmışken, sarı lacivertli kulüp transfer için harekete geçti. Ligde transfer döneminin açılmasına sayılı bir gün kalmışken, Ocak ayındaki ara transfer öncesinde Fenerbahçe yönetimi sol bek arayışlarına başladı.
SPOR
16 Aralık 2022 - 16:19
Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler
Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Danimarkalı futbolcu Nikolas Dyhr için pazarlıklar başladı.
SPOR
16 Aralık 2022 - 16:19
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