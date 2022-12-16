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16 Aralık 2022 - 16:19

Fenerbahçe'den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler

Transfer çalışmalarına start veren Fenerbahçe’de sürpriz bir isim gündeme geldi. Danimarkalı futbolcu Nikolas Dyhr için pazarlıklar başladı.

SPOR
16 Aralık 2022 - 16:19
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Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler


Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın sona ermesine kısa bir süre kalmışken, sarı lacivertli kulüp transfer için harekete geçti.

Ligde transfer döneminin açılmasına sayılı bir gün kalmışken, Ocak ayındaki ara transfer öncesinde Fenerbahçe yönetimi sol bek arayışlarına başladı.



Nikolas Dyhr fenerbahçe transfer

Jesus o ismi özellikle istedi

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibinin sol bek transferi için haftalardır detaylı bir çalışma yürüttüğü ortaya çıkarken, listenin en başında yer alan futbolculardan birisinin de Nikolas Dyhr olduğu öğrenildi.

Danimarka Ligi ekiplerinden Midtyjlland’da forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusunu Jorge Jesus kadrosunda görmek isterken Fenerbahçe yönetimi transfer için ilk temasları kurmaya başladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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