Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler













Jesus o ismi özellikle istedi

Spor Toto Süper Lig’de Dünya Kupası nedeniyle verilen aranın sona ermesine kısa bir süre kalmışken, sarı lacivertli kulüp transfer için harekete geçti. Ligde transfer döneminin açılmasına sayılı bir gün kalmışken, Ocak ayındaki ara transfer öncesinde Fenerbahçe yönetimi sol bek arayışlarına başladı.Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus ve ekibinin sol bek transferi için haftalardır detaylı bir çalışma yürüttüğü ortaya çıkarken, listenin en başında yer alan futbolculardan birisinin de Nikolas Dyhr olduğu öğrenildi. Danimarka Ligi ekiplerinden Midtyjlland’da forma giyen 21 yaşındaki sol bek oyuncusunu Jorge Jesus kadrosunda görmek isterken Fenerbahçe yönetimi transfer için ilk temasları kurmaya başladı.