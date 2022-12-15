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15 Aralık 2022 - 14:44

Fenerbahçe'den sürpriz transferler! Gençlerbirliği'nin genç yıldızlarıyla söz kesildi

Gençlerbirliği altyapısından Fenerbahçe'ye birçok imza atılıyor. Arda Güler transferi sonrası Ankara ekibiyle görüşmelerine devam eden sarı lacivertli ekip birkaç genç yıldızla anlaşmayı sağladı.

SPOR
15 Aralık 2022 - 14:44
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Fenerbahçe'den sürpriz transferler! Gençlerbirliği'nin genç yıldızlarıyla söz kesildi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, geleceğe yatırım yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda Gençlerbirliği altyapısından Arda Güler'i transfer etmesiyle büyük bir hamleye imza atan sarı lacivertliler gençleşme projesi kapsamında Jorge Jesus'un önerisiyle Ankara ekibinin altyapısından yeni isimleri kadrosuna kattı.

Sarı lacivertli ekipte başarılı olan Arda Güler projesi sonrası harekete geçti. Daha evvel Arda Güler’i Gençlerbirliği’nde keşfeden sarı lacivertlilerin aynı takımdan yeni genç yetenekler keşfederek kulüpleriyle anlaşmaya vardığı öğrenildi. Fenerbahçe’nin 4 isim ile anlaştığı belirtilirken Gençlerbirliği kulübü oyuncularına tebrik mesajı yayınlayarak transferlerini duyurdu. U15 milli takım kategorisinde oynayan 4 isimle anlaşma sağlanmasının ardından yeni yüzler merak ediliyor. Fenerbahçe’nin de kısa süre içerisinde takıma yeni katılacak genç futbolcular için bir açıklama ve tören düzenleyeceği söylenirken, Teknik Direktör Jorge Jesus’ unda konu hakkında bilgilendirildiği oyuncuların özellikleri ve performansları açısından bilgi sahibi olduğu öğrenildi. Utku, Mahmut, Yiğit ve Can Bartu adlı futbolcuların yeni Arda Güler olup olamayacaklarını elbette zaman gösterecek.



EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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