Fenerbahçe derbisi sonrası Galatasaray'da 3 isim PFDK'ye gönderildi!













Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan yazılı açıklamada Fenerbahçe Spor Kulübü ile oynana maç sonrasında Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas'ın, hakaret içerikli ifadeler kullanması nedeniyle hakareti nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sek edildiği belirtilirken başkan yardımcılığı görevinde bulunan Rezan Epözdemir'in de aynı maçta talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket ettiğinin tespit edildiği ve hakem soyunma odasında da sportmenliğe yakışmayacak hareketlerde bulunmasında ötürü kurula gönderildiği bildirildi.Galatasaray takımının teknik direktörlük görevini yürüten Fatih Terim'in ise yine aynı müsabakadaki hakaretler savurması ve tedbire uymamasında dolayı kurula sevk edildiği aktarıldığı açıklamada ayrıca, Galatasaray'ın derbi maçı sırasında çirkin ve kötü tezahüratlarda bulunması, merdiven boşluklarının boş bırakılmayarak geçişleri engellemesi, sahada yaşanan olaylar nedeniyle disipline gönderildiği aktarıldı.