Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong’u getirebilir

Golcü sıkıntısını bir türlü aşamayan Fenerbahçe devre arasında forvet hattı için hedefini belirledi. Sarı lacivertliler devre arasında Barcelona forması giyen Luuk de Jong için harekete geçti.

İspanyol ekibinin başına eski oyuncusu Xavi’nin gelmesiyle kadroda düşünülmeyen Luuk de Jong için Fenerbahçe başkanı Ali Koç araya girecek. 31 yaşındaki golcü oyuncunun önce kiralanması ardından ise bonservisinin alınması için Barcelona’ya teklif yapılması bekleniyor. Fenerbahçe Luuk de Jong’un yanı sıra eski golcüsü Vedat Muriqi için de nabız yokluyor.