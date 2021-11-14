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14 Kasım 2021 - 13:57

Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong'u getirebilir

Fenerbahçe devre arasında golcü transferine hazırlanıyor. Başkan Ali Koç forvet bölgesi için Barcelona’nın yıldızıyla görüşecek. Sarı kanaryanın hedefi Hollandalı golcü Luuk de Jong.

SPOR
14 Kasım 2021 - 13:57
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Fenerbahçe devre arasında Luuk de Jong’u getirebilir
Golcü sıkıntısını bir türlü aşamayan Fenerbahçe devre arasında forvet hattı için hedefini belirledi. Sarı lacivertliler devre arasında Barcelona forması giyen Luuk de Jong için harekete geçti.

İspanyol ekibinin başına eski oyuncusu Xavi’nin gelmesiyle kadroda düşünülmeyen Luuk de Jong için Fenerbahçe başkanı Ali Koç araya girecek. 31 yaşındaki golcü oyuncunun önce kiralanması ardından ise bonservisinin alınması için Barcelona’ya teklif yapılması bekleniyor. Fenerbahçe Luuk de Jong’un yanı sıra eski golcüsü Vedat Muriqi için de nabız yokluyor.
 

# Luuk de jong# Fenerbahçe# barcelona
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