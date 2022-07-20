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20 Temmuz 2022 - 22:13

Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki

2. ön eleme turuna çıkacak olan Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın nereden izlenebileceği internet üzerinden en çok araştırılan konulardan biri. Peki maç nasıl izlenebilir? Tüm detaylar haberimizde.

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20 Temmuz 2022 - 22:13
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Fenerbahçe Dinamo Kiev canlı yayın izleme linki


Taraftarlar internet üzerinden heyecanla Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının nasıl izlenebileceğini araştırıyor. Peki maç nasıl izlenir? Takımların il 11'leri kim? Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ile ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Dinamo Kiev ilk 11'ler

Dinamo Kiev'in ilk 11'i; Bushchan, Besedin, Kedziora, Buyalskiy, Zabarnyi, Verbic, Popov, Tsygankov, Dubinchak, Shaparenko ve Sydorchuk olarak belirlendi.



Fenerbahçe'nin ilk 11'i; Altay, Enner Valencia, Osayi- Samuel, Joshua King, Serdar Aziz, Diego Rossi, Szalai, İrfan Can Kahveci, Ferdi, İsmail Yüksek ve Willian Arao olarak belirlendi.

Rövanş maçı ne zaman olacak

Eleme maçlarında çift maçlı eleme sisteminin uygulandığı biliniyor ve Fenerbahçe ve Dinamo Kiev arasındaki rövanş maçı 27 Temmuz Çarşamba akşamı Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Maç Bein Connect resmi sitesi üstünden canlı olarak izlenebilecek. Maç izleme linki: www.beinconnect.com.tr

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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