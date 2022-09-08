Ukrayna takımı olan Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe bu önemli B grubunun ilk maçı için oldukça hazır olduğu görülmektedir. 8 Eylül saat 19.45'de gerçekleşecek mücadelenin hakemi Macar hakem Tamas Bognar olmuştur. İşte, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu atlayacak takım hangisi olacak? Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı önemli transferlerden biri olan Michy Batshuayi bu akşam sarı lacivert forması ile ilk kez sahada yer alması bekleniyor. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. Bunun yanı sıra ise stoper Serdar Aziz'inde bu maç ile sahaya geri döneceği haberleri gündeme geldi. İşte o çok beklenen takımların muhtemel 11'leri haberimizde
SPOR
08 Eylül 2022 - 12:10
Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel 11'i
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları devam ederken bu akşam gerçekleşecek Fenerbahçe - Dinamo Kiev mücadelesi için heyecanlar arttı. Oyuncular ve teknik ekibin tam motive hazır olduğu bilinirken her iki takımında muhtemel 11'leri merak konusu oldu. İşte, Dinamo Kiev ve Fenerbahçe'nin muhtemel 11'leri haberimizde yer almaktadır
SPOR
08 Eylül 2022 - 12:10
EDİTOR
İlginizi Çekebilir