Fenerbahçe - Dinamo Kiev karşılaşmasında hesap vakti! Kiev'in muhtemel 11'i













Fenerbahçe muhtemel 11'i

Dinamo Kiev muhtemel 11'i

Ukrayna takımı olan Dinamo Kiev'i konuk edecek Fenerbahçe bu önemli B grubunun ilk maçı için oldukça hazır olduğu görülmektedir. 8 Eylül saat 19.45'de gerçekleşecek mücadelenin hakemi Macar hakem Tamas Bognar olmuştur. İşte, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunu atlayacak takım hangisi olacak? Fenerbahçe'nin bu sezon yaptığı önemli transferlerden biri olan Michy Batshuayi bu akşam sarı lacivert forması ile ilk kez sahada yer alması bekleniyor. Transfer döneminin sonunda sarı-lacivertli renklere katılan Batshuayi, Avrupa listesine yetiştirilmişti. Bunun yanı sıra ise stoper Serdar Aziz'inde bu maç ile sahaya geri döneceği haberleri gündeme geldi. İşte o çok beklenen takımların muhtemel 11'leri haberimizdeAltay, Henrıque, Szalaı, Peres, Arao, Ferdi, İrfan Can, Joao Pedro, Crespo, King, Valencia.Bushchan, Zabarnyı, Syrota, Kedzıora, Shepelev, Andrıyevskıy, Karavaev, Buyalsky, Dubınchak, Kabaıev, Vanat.